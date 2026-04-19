Kamala Harris uderza w Trumpa: Został wciągnięty do wojny przez Bibiego Netanjahu. Wkroczył do wojny, której Amerykanie nie chcą

na zdjęciu prezydent USA Donald Trump, w miniaturze graficznej Kamala Harris w nagraniu / autor: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL, X/Fox News/CSPAN
Premier Izraela Benjamin Netanjahu wciągnął prezydenta USA Donalda Trumpa w wojnę w Iranie, której nie chcą Amerykanie - oceniła była wiceprezydent USA Kamala Harris, która przegrała z Trumpem w ostatnich wyborach prezydenckich.

Mamy do czynienia z najbardziej skorumpowaną, bezwzględną i niekompetentną administracją prezydencką w historii USA, kropka

— powiedziała Harris w Detroit na spotkaniu przedstawicieli Partii Demokratycznej.

(Trump) Wkroczył do wojny, został wciągnięty w nią przez Bibiego Netanjahu. Powiedzmy sobie to jasno. Wkroczył do wojny, której Amerykanie nie chcą, narażając na ryzyko amerykańskich żołnierzy

— dodała Harris, która w ocenie mediów rozważa ubieganie się o nominację Partii Demokratycznej w następnych wyborach prezydenckich.

Musimy zrozumieć, że jest to również (…) jego nieudolna próba odwrócenia uwagi od dokumentów Epsteina

— przekonywała, odnosząc się do akt sprawy finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina.

Wcześniej Harris obarczyła też Trumpa winą za rosnące ceny paliw oraz powiedziała, że konflikt z Iranem to „wojna z wyboru”.

Portal Hill podkreślił, że Demokraci w tym Harris starają się wybijać w przestrzeni publicznej problem rosnących cen paliw przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Kwestie związane z kosztami życia są kluczowe dla wyborców.

Według badania Ipsos przeprowadzonego w pierwszej połowie kwietnia, jedynie 24 proc. Amerykanów uważa, że decyzja o podjęciu wojny przeciwko Iranowi była tego warta, biorąc pod uwagę koszty i korzyści związane z konfliktem. 51 proc. jest zdania, że operacja nie była tego warta, a 22 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego wojnę, w której - według irańskich danych - zginęło już ponad 3,4 tys. Irańczyków. Jej konsekwencje to także m.in. wojna Izraela z Hezbollahem, tocząca się na terytorium Libanu, a także prowadzona przez Iran blokada cieśniny Ormuz, która spowodowała wzrost cen ropy naftowej na całym świecie.

kpc/PAP/X

