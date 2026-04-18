Trwa 51. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Niedziela, 19 kwietnia 2026 r.
00:01. Iran zapowiedział, że cieśnina Ormuz zostanie zamknięta do czasu zniesienia blokady USA
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do czasu zniesienia przez USA blokady irańskich portów, a zbliżające się do niej statki będą uznawane za cele.
W oświadczeniu opublikowanym na Telegramie organizacja przekazała, że od soboty wieczorem „żaden statek nie może opuszczać miejsca zakotwiczenia w Zatoce Perskiej ani na Morzu Omańskim”.
Zbliżenie się do cieśniny Ormuz będzie uznane za współpracę z wrogiem, a dana jednostka zostanie zaatakowana
— dodano.
Iran i USA uzgodniły 8 kwietnia dwutygodniowy rozejm, w ramach którego dopuszczono ruch statków przez Ormuz.
Władze Iranu 17 kwietnia po południu otworzyły cieśninę dla statków handlowych do końca trwania rozejmu, który wygasa w nocy z 21 na 22 kwietnia. W związku z utrzymaniem amerykańskiej blokady irańskich portów, wczoraj przed południem Teheran ponownie wprowadził ograniczenia w żegludze przez ten szlak.
IRGC podkreślił, że od minionej nocy część statków przepłynęła przez cieśninę pod kontrolą irańskich sił, ale pozostanie ona zamknięta dopóki USA nie zakończą blokady, która jest „naruszeniem warunków zawieszenia broni”.
Amerykańska blokada statków wpływających do irańskich portów i wypływających z nich trwa od 13 kwietnia. Dotąd 23 jednostki, które próbowały ją przełamać, zawróciły na polecenie USA – poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).
W najnowszym komunikacie marynarka IRGC uznała wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące cieśniny za „pozbawione wagi”, nie precyzując, do których konkretnie słów się odnosi.
Wcześniej Trump powiedział dziennikarzom, że przywódcy Iranu chcą zamknąć cieśninę, ale Stany Zjednoczone nie pozwolą się „szantażować”.
Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył wczoraj wieczorem w wywiadzie telewizyjnym, że Teheran uznaje amerykańskie próby rozminowania Ormuzu za „naruszenie zawieszenia broni” – podała Al-Dżazira.
red/PAP/Facebook/X
