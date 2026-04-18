Centroprawicowa partia Tisza zdobyła 141 mandatów w 199-osobowym parlamencie Węgier przy bardzo wysokiej frekwencji 78,99 proc. – poinformowało Narodowe Biuro Wyborcze (NVI). Lider Tiszy Peter Magyar podkreślił, że ten wynik to bezprecedensowy mandat, ale i bezprecedensowa odpowiedzialność.
Według danych NVI rządząca dotąd koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 52 mandaty, zaś skrajnie prawicowa Nasza Ojczyzna – sześć. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbyły się w niedzielę 12 kwietnia.
Pracujemy teraz ze wszystkimi naszymi kolegami nad tym, by do połowy maja Partia Tisza mogła rozpocząć prace z rządem, który nawet jeśli nie będzie doskonały, to codziennie będzie dawał dowody, iż dorasta do zaufania Węgrów i potrafi budować funkcjonujące i ludzkie Węgry
— napisał Magyar na X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758334-sa-pelne-wyniki-wyborow-na-wegrzech-ile-mandatow-zdobyla-tisza
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.