„Iran ponownie chciał zamknąć cieśninę Ormuz, oni nie mogą nas szantażować” - oświadczył prezydent USA Donald Trump. Tego dnia Irańczycy ponownie wprowadzili ograniczenia w przepływie przez cieśninę.
Wczoraj władze Iranu ogłosiły otwarcie cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych na czas trwania rozejmu w trwającej od 28 lutego wojnie z USA i Izraelem. Zawieszenie broni na razie obowiązuje i upływa w nocy z wtorku na środę.
Prezydent USA potwierdził otwarcie tego szlaku wodnego, zapowiadając jednocześnie utrzymanie amerykańskiej blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z tym państwem.
Chcieli zamknąć znowu cieśninę, tak jak robili przez lata. Nie mogą nas szantażować
— powiedział Trump w Gabinecie Owalnym.
„Zaczęli trochę zgrywać twardziela”
Trump w rozmowie z dziennikarzami wyraził optymizm w sprawie osiągniecia porozumienia z Teheranem.
Trwają bardzo dobre rozmowy. (…) Zaczęli trochę zgrywać twardziela, tak jak robią to od 47 lat
— powiedział prezydnet USA. Zapowiedział, że będzie miał więcej informacji przed końcem dnia.
Od poniedziałku, gdy rozpoczęto blokadę, na polecenie sił USA zawróciły 23 statki, które zmierzały do irańskich portów albo próbowały je opuścić - przekazało dziś amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM). Dzień wcześniej informowano o 21 takich jednostkach.
W reakcji na utrzymanie blokady morskiej Iran zagroził ponownym zamknięciem cieśniny. W sobotę rano irańska armia ogłosiła, że siły zbrojne przejęły „ścisłą kontrolę” nad tym szlakiem wodnym.
Jak przekazały źródła agencji Reutera, co najmniej dwie jednostki zgłosiły, że znalazły się pod ostrzałem, próbując przekroczyć cieśninę.
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758328-trump-ostro-ws-ciesniny-ormuz-iran-nie-moze-nas-szantazowac
