Kierowcy wiozący wodę do Strefy Gazy zginęli w ostrzale. UNICEF żąda od Izraela przeprowadzenie dochodzenia

UNICEF żąda od władz Izraela przeprowadzenia dochodzenia ws. dwóch kierowców zatrudnionych przez organizację, którzy dostarczając wodę dla ludności w Strefie Gazy zginęli w ostrzale Tel Awiwu.

Kierowcy zginęli w czasie pracy wczoraj rano w punkcie dystrybucji wody Mansura na północy Strefy Gazy. Dwie inne osoby zostały ranne – napisano w oświadczeniu UNICEF.

UNICEF zawiesił działalność w tym punkcie i wezwał izraelskie władze, by bezzwłocznie przeprowadziły dochodzenie w sprawie incydentu. W komunikacie podkreślono, że infrastruktura cywilna, w tym kluczowe instalacje wodne, są chronione prawem międzynarodowym i nie mogą być celem ataków.

Rozejm w wojnie Izraela z Hamasem

Od jesieni 2025 r. obowiązuje rozejm w wojnie Izraela z Hamasem, ale obie strony zarzucają sobie jego łamanie. Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy od tamtej pory zginęło ponad 750 Palestyńczyków, natomiast w atakach palestyńskich bojowników zabitych zostało czterech izraelskich żołnierzy.

Strefa Gazy jest w dużej mierze zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny, a organizacje humanitarne informują o wciąż niewystarczającym napływie pomocy.

Zawieszenie broni miało być początkiem końca wojny rozpoczętej po ataku Hamasu na Izrael jesienią 2023 r. Zabito w nim ok. 1200 osób. Według władz medycznych Strefy Gazy przez ponad dwa lata izraelskich ataków zginęło ponad 72,3 tys. Palestyńczyków. W walkach zginęło też 472 izraelskich żołnierzy.

xyz/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

