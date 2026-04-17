Trwa 1515. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 18 kwietnia 2026 r.
00:02. Zełenski: Rosja kolejny raz będzie próbowała wciągnąć Białoruś w swoją wojnę
Rosja po raz kolejny będzie próbowała wciągnąć Białoruś w swoją wojnę – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po zapoznaniu się z raportem naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Ołeksandra Syrskiego.
Według danych wywiadu na pograniczu Białorusi trwają prace związane z rozbudową dróg prowadzących na terytorium Ukrainy oraz przygotowywaniem stanowisk artyleryjskich. Uważamy, że Rosja po raz kolejny będzie próbowała wciągnąć Białoruś w swoją wojnę
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Zaznaczył również, że zaobserwowano próby przegrupowania sił przez rosyjski kontyngent najprawdopodobniej w celu uzupełnienia braków kadrowych.
W związku z tym staje się coraz bardziej oczywiste, dlaczego na terytorium Białorusi wzrosła aktywność sił zbrojnych
— uważa prezydent.
Szef państwa ukraińskiego zlecił przekazanie poprzez odpowiednie kanały łączności władzom Białorusi, że Ukraina jest gotowa bronić swojej ziemi i niepodległości.
Charakter i konsekwencje ostatnich wydarzeń w Wenezueli powinny powstrzymać władze Białorusi przed popełnieniem błędów
— oświadczył Zełenski mając zapewne na myśli pojmanie w styczniu przez siły USA przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro.
Prezydent podkreślił przy tym, że w kwietniu utrzymuje się wysokie tempo likwidacji sił i środków armii rosyjskiej.
Rosjanom nie udaje się przejąć inicjatywy na froncie, co jest bardzo ważne
— zauważył Zełenski.
Szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) Andrij Kowałenko przekazał w piątek, że przed podjęciem prób ofensywy na wschodzie i południu Ukrainy Rosja poleciła Białorusi utrzymywać Siły Zbrojne Ukrainy „w napięciu”.
W każdym razie prowokacje ze strony Białorusi będą błędem ze strony (Alaksandra) Łukaszenki i jego reżimu
— ostrzegł Kowałenko.
Zełenski podpisał w lutym dekret, wprowadzający w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, o nałożeniu sankcji na przywódcę Białorusi.
Prezydent przypomniał, że w drugiej połowie 2025 r. Rosja rozmieściła na terytorium Białorusi system przekaźników do sterowania dronami uderzeniowymi, co zwiększyło możliwości rosyjskiej armii w zakresie ataków na północne obwody Ukrainy – od kijowskiego po wołyński.
Według Zełenskiego Łukaszenka nie tylko udostępnił Rosji terytorium Białorusi dla systemu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik, ale również białoruskie przedsiębiorstwa dostarczały Rosji kluczowe komponenty do tej broni.
red/PAP/Facebook/X
