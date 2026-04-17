RELACJA. 1515. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: Rosja kolejny raz będzie próbowała wciągnąć Białoruś w swoją wojnę

autor: PAP/EPA

Trwa 1515. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Sobota, 18 kwietnia 2026 r.

00:02. Zełenski: Rosja kolejny raz będzie próbowała wciągnąć Białoruś w swoją wojnę

Rosja po raz kolejny będzie próbowała wciągnąć Białoruś w swoją wojnę – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po zapoznaniu się z raportem naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Ołeksandra Syrskiego.

Według danych wywiadu na pograniczu Białorusi trwają prace związane z rozbudową dróg prowadzących na terytorium Ukrainy oraz przygotowywaniem stanowisk artyleryjskich. Uważamy, że Rosja po raz kolejny będzie próbowała wciągnąć Białoruś w swoją wojnę

— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Zaznaczył również, że zaobserwowano próby przegrupowania sił przez rosyjski kontyngent najprawdopodobniej w celu uzupełnienia braków kadrowych.

W związku z tym staje się coraz bardziej oczywiste, dlaczego na terytorium Białorusi wzrosła aktywność sił zbrojnych

— uważa prezydent.

Szef państwa ukraińskiego zlecił przekazanie poprzez odpowiednie kanały łączności władzom Białorusi, że Ukraina jest gotowa bronić swojej ziemi i niepodległości.

Charakter i konsekwencje ostatnich wydarzeń w Wenezueli powinny powstrzymać władze Białorusi przed popełnieniem błędów

— oświadczył Zełenski mając zapewne na myśli pojmanie w styczniu przez siły USA przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro.

Prezydent podkreślił przy tym, że w kwietniu utrzymuje się wysokie tempo likwidacji sił i środków armii rosyjskiej.

Rosjanom nie udaje się przejąć inicjatywy na froncie, co jest bardzo ważne

— zauważył Zełenski.

Szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) Andrij Kowałenko przekazał w piątek, że przed podjęciem prób ofensywy na wschodzie i południu Ukrainy Rosja poleciła Białorusi utrzymywać Siły Zbrojne Ukrainy „w napięciu”.

W każdym razie prowokacje ze strony Białorusi będą błędem ze strony (Alaksandra) Łukaszenki i jego reżimu

— ostrzegł Kowałenko.

Zełenski podpisał w lutym dekret, wprowadzający w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, o nałożeniu sankcji na przywódcę Białorusi.

Prezydent przypomniał, że w drugiej połowie 2025 r. Rosja rozmieściła na terytorium Białorusi system przekaźników do sterowania dronami uderzeniowymi, co zwiększyło możliwości rosyjskiej armii w zakresie ataków na północne obwody Ukrainy – od kijowskiego po wołyński.

Według Zełenskiego Łukaszenka nie tylko udostępnił Rosji terytorium Białorusi dla systemu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik, ale również białoruskie przedsiębiorstwa dostarczały Rosji kluczowe komponenty do tej broni.

red/PAP/Facebook/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

