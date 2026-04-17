Trwa 50. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Sobota, 18 kwietnia 2026 r.
00:02. Trump: Rozmowy z Iranem będą kontynuowane przez weekend, nie sądzę, by było wiele różnic
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie sądzi, by między stanowiskami USA i Iranu było „zbyt wiele znaczących różnic” i zapowiedział, że rozmowy będą kontynuowane przez weekend.
Trump krótko podsumował ogłaszane przez niego wcześniej w piątek przełomy w negocjacjach z Iranem.
Wykonaliśmy dobrą robotę, ale zobaczymy, czy rozmowy będą kontynuowane, a my będziemy kontynuować w weekend i będzie się działo wiele dobrych rzeczy
— mówił dziennikarzom po wylądowaniu w Phoenix, gdzie ma przemawiać na wiecu organizowanym przez organizację Charliego Kirka, Turning Point USA.
Pytany o różnice w tym, co o ustaleniach mówią USA i Iran, powiedział, że „może tak jest”, choć chwilę później bagatelizował taką możliwość.
Zobaczymy, co się wydarzy. Jeśli tak, będziemy musieli to wyjaśnić. Ale nie sądzę, żeby istniało za dużo jakichś znaczących różnic
— oznajmił. Zapowiedział też, że blokadę irańskich portów zakończy, kiedy dojdzie do podpisania umowy z Iranem.
Wysoko postawiony irański urzędnik powiedział w piątek agencji Reutera, że pomiędzy Iranem i USA pozostają znaczące różnice co do warunków zawieszenia broni, w tym w kwestiach nuklearnych. MSZ Iranu oświadczył zaś, ze wzbogacony uran nie opuści kraju.
Trump twierdził natomiast coś zupełnie innego: że Iran „zgodził się na wszystko”, w tym bezterminowe wyrzeknięcie się wzbogacania uranu i wspólne wywiezienie zapasów wzbogaconego uranu.
Różnice pojawiły się też w tym, jak oba kraje informowały o otwarciu cieśniny Ormuz. Trump oznajmił, że cieśnina została „całkowicie otwarta”. Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi oznajmił, że w związku z zawieszeniem broni w wojnie Izraela z libańskim Hezbollahem, żegluga przez Ormuz zostanie wznowiona na pozostały czas rozejmu (tj. do wtorku) na „skoordynowanej trasie” z władzami Iranu.
Według firmy Kpler cieśnina wciąż „pozostaje praktycznie zamknięta”, a większość armatorów obawia się przeprawy z uwagi na możliwe miny. Ponadto, według „Wall Street Journal”, Iran poinformował mediatorów, że nadal będzie ograniczał liczbę statków mogących przepłynąć przez Ormuz, a także pobierał opłaty za tranzyt przez pozostały okres zawieszenia broni.
red/PAP/Facebook/X
