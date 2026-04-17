Program jądrowy Iranu zawieszony? Trump zapowiedział, że "nuklearny pył" trafi do USA. "Wydobędziemy go wspólnie, w spokojnym tempie"

Trump zabrał głos nt. Iranu i sprawy programu jądrowego. / autor: EPA/GRAEME SLOAN / POOL Dostawca: PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump powiedział agencji Reutera, że Amerykanie razem z Irańczykami wydobędą wzbogacony irański uran, który następnie trafi do Stanów Zjednoczonych. Agencji Bloomberg przekazał, że Iran zgodził się na zawieszenie swojego programu jądrowego na czas nieokreślony.

Wydobędziemy go wspólnie. Wejdziemy razem z Iranem, w spokojnym tempie, zejdziemy tam i zaczniemy wydobywać przy użyciu ciężkiego sprzętu… Przywieziemy go z powrotem do Stanów Zjednoczonych

— zapewnił Trump.

Zapowiedział, że ten „nuklearny pył” zostanie wydobyty wkrótce.

O co chodzi?

Ruters podkreślił, że sformułowanie „pył nuklearny” odnosi się do tego, co zdaniem Trumpa pozostało po zbombardowaniu irańskich instalacji nuklearnych przez Stany Zjednoczone i Izrael w czerwcu 2025 roku.

W rozmowie z agencją Bloomberga Trump przekazał, że Iran zgodził się na zawieszenie swojego programu nuklearnego na czas nieokreślony. Zapewnił, że porozumienie mające zakończyć wojnę z Iranem, rozpoczętą przez USA i Izrael 28 lutego, jest w większości gotowe.

Dodał, że Irańczycy nie otrzymają żadnych ze swoich zamrożonych środków w USA. Trump zapewnił też telewizję NewsNation, że Iran zgodził się na to, by nie wzbogacać uranu. Władze Iranu nie potwierdziły jeszcze słów Trumpa, ale rezygnacja z uranu byłoby znaczącym krokiem w kierunku porozumienia mającego zakończyć wojnę - zaznaczyła stacja.

Trump powtórzył też w rozmowie z agencją Reutera, że amerykańskie siły będą utrzymywać blokadę irańskich portów do czasu sfinalizowania porozumienia z Iranem.

Co wiadomo?

Serwis Axios, powołując się na źródła, napisał w piątek, że jedna z omawianych między USA i Iranem propozycji zakłada uwolnienie przez Amerykanów 20 mld dolarów zamrożonych irańskich aktywów w zamian za zrzeczenie się przez Iran swoich zapasów wzbogaconego uranu.

Portal podkreślił, że priorytetem dla USA jest zapewnienie, iż Iran nie będzie miał dostępu do zapasów niemal 2 tys. kg wzbogacanego uranu, znajdującego się pod ziemią, w tym 450 kg uranu wzbogaconego do 60 proc.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

