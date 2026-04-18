Ojciec miliardera Elona Muska, Errol Musk, powiedział agencji AFP, że pracuje nad projektem, w ramach którego prześladowani biali rolnicy z Republiki Południowej Afryki mogliby uzyskać „status uchodźców” w Rosji.
69-letni Errol Musk twierdził pod koniec ubiegłego roku, że podczas apartheidu w RPA „nie było ucisku”. Jego syn regularnie oskarża zaś rząd południowoafrykański o rasizm, krytykując m.in. programy faworyzujące ludność czarnoskórą.
W sierpniu ubiegłego roku minister spraw zagranicznych RPA Ronald Lamola nazwał „apardheidem 2.0” program przyjmowania w Stanach Zjednoczonych Afrykanerów, rzekomo prześladowanych w RPA.
Azyle w USA
Stany Zjednoczone zadeklarowały, że będą rozpatrywać w ciągu miesiąca do 4,5 tys. wniosków o azyl, złożonych przez białych obywateli RPA - wynika z nieopublikowanego dokumentu Departamentu Stanu USA.
Według danych Departamentu, liczba 5 tys. obywateli RPA, przyjętych w Stanach Zjednoczonych, może zostać przekroczona jeszcze w kwietniu.
Prezydent USA Donald Trump uprzywilejował białych mieszkańców RPA tuż po objęciu urzędu w ubiegłym roku, twierdząc, że byli oni brutalnie prześladowani w swoim kraju, w którym większość stanowią rdzenni Afrykanie. Rząd RPA wielokrotnie odrzucał te oskarżenia, narażając się na polityczne i gospodarcze represje ze strony Białego Domu, w tym usunięcie z międzynarodowego elitarnego forum G20.
Adrian Siwek/PAP
