Co dalej z cieśniną Ormuz? Trump ogłosił ważne wieści! Wszystko wskazuje na to, że będzie można się spodziewać spadku cen benzyny

  • Świat
  • opublikowano:
Na zdjęciu Donald Trump w Las Vegas w stanie Nevada w USA / autor: PAP/EPA
Na zdjęciu Donald Trump w Las Vegas w stanie Nevada w USA / autor: PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że amerykańska blokada irańskich portów pozostaje w mocy. Wcześniej Iran ogłosił otwarcie dla żeglugi cieśniny Ormuz na czas rozejmu z USA i Izraelem.

Cieśnina Ormuz jest całkowicie otwarta i gotowa do działania i pełnego przepływu (statków - PAP), ale blokada morska będzie w pełni obowiązywać, tylko wobec Iranu, do czasu zakończenia naszej transakcji z Iranem w 100 proc.

— napisał na platformie X Donald Trump.

Ten proces powinien przebiec bardzo szybko, ponieważ większość punktów jest już wynegocjowana. Dziękuję za uwagę!

— dodał.

Amerykańska blokada statków wpływających do irańskich portów i wypływających z nich trwa od 13 kwietnia.

Znaczenie cieśniny Ormuz

Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przepływa tą trasą 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Blokada cieśniny spowodowała wzrost cen gazu i ropy na światowych rynkach. Cena baryłki ropy Brent przed wojną wynosiła ok. 70 dolarów, a w marcu wzrosła do blisko 120 dolarów. 17 kwietnia wynosiła blisko 100 dolarów, a po ogłoszeniu otwarcia Ormuzu przez Iran spadła poniżej 90.

xyz/PAP/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych