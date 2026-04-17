Prezydent USA Donald Trump poinformował, że amerykańska blokada irańskich portów pozostaje w mocy. Wcześniej Iran ogłosił otwarcie dla żeglugi cieśniny Ormuz na czas rozejmu z USA i Izraelem.
Cieśnina Ormuz jest całkowicie otwarta i gotowa do działania i pełnego przepływu (statków - PAP), ale blokada morska będzie w pełni obowiązywać, tylko wobec Iranu, do czasu zakończenia naszej transakcji z Iranem w 100 proc.
— napisał na platformie X Donald Trump.
Ten proces powinien przebiec bardzo szybko, ponieważ większość punktów jest już wynegocjowana. Dziękuję za uwagę!
— dodał.
Amerykańska blokada statków wpływających do irańskich portów i wypływających z nich trwa od 13 kwietnia.
Znaczenie cieśniny Ormuz
Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przepływa tą trasą 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).
Blokada cieśniny spowodowała wzrost cen gazu i ropy na światowych rynkach. Cena baryłki ropy Brent przed wojną wynosiła ok. 70 dolarów, a w marcu wzrosła do blisko 120 dolarów. 17 kwietnia wynosiła blisko 100 dolarów, a po ogłoszeniu otwarcia Ormuzu przez Iran spadła poniżej 90.
xyz/PAP/X
