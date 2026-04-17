Doradca partii Tisza Petera Magyara zapowiedział, że celem ugrupowania jest stworzenie warunków do wprowadzenia euro. W rozmowie z portalem tygodnika „HVG” Andras Karman wskazał, iż Węgry mogą dołączyć do strefy euro już w 2030 roku. Węgierskie media wskazują Karmana jako przyszłego ministra finansów Węgier.
Naszym celem jest stworzenie do 2030 r. warunków, które pozwolą nam podjąć pozytywną decyzję o wprowadzeniu euro
— powiedział Karman w wywiadzie cytowanym przez tygodnik.
Czytaj także
Dodał, że „nie jest wykluczone, że uda się to osiągnąć nawet wcześniej”. Doradca Tiszy zaznaczył jednak, że rok 2030 nie jest jeszcze oficjalną datą docelową partii na wprowadzenie euro.
Spotkanie z prezesem banku centralnego Węgier
Karman spotkał się wczoraj z prezesem banku centralnego Węgier Mihalyem Vargą. Po rozmowie przyznał, że obaj zgodzili się, że wprowadzenie na Węgrzech euro pomogłoby obniżyć oczekiwania inflacyjne i uczynić kursy walut bardziej przewidywalnymi - poinformował „HVG”.
Czytaj także
Portal przypomniał, że jak dotąd żaden z warunków wprowadzenia euro nie jest na Węgrzech spełniony. Karman podkreślił, że nadrzędnym celem przyszłego rządu Węgier będzie zapewnienie, że kraj spełnia wszystkie niezbędne kryteria ekonomiczne do przyjęcia waluty UE. Należą do nich stabilność cen, zrównoważone finanse publiczne, kontrolowana inflacja i stabilny kurs walutowy.
Tisza wygrała wybory
W wyborach parlamentarnych na Węgrzech zwyciężyła opozycyjna TISZA, zdobywając większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Obecnie, po przeliczeniu prawie 99 proc. głosów, ugrupowanie Petera Magyara ma 137 miejsc w parlamencie, koalicja Fideszu i KDNP pod przewodnictwem Orbana - 56, a skrajnie prawicowy Mi Hazank - sześć. Wciąż liczone są głosy oddane korespondencyjnie i za granicą.
Oczekuje się, że nowy rząd Węgier zostanie zaprzysiężony w połowie maja.
Czytaj także
xyz/PAP
