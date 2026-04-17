Tragedia w Wirginii. Były wicegubernator zabił swoją żonę, a następnie popełnił samobójstwo. "W rodzinie dochodziło do konfliktów"

autor: Fratria
Były wicegubernator Wirginii Justin Fairfax zabił swoją żonę, a następnie popełnił samobójstwo w ich domu w Annandale. Ciała 47-letniego polityka oraz jego 49-letniej żony, lekarki stomatologii Ceriny Fairfax, znaleźli funkcjonariusze po otrzymaniu zgłoszenia od ich syna.

Powołując się na szefa policji hrabstwa Fairfax, Kevina Davisa, AP poinformowała, że mężczyzna zastrzelił żonę w piwnicy budynku, po czym udał się na piętro, gdzie odebrał sobie życie.

Do tragedii doszło na kilka tygodni przed wyznaczonym przez sąd terminem, w którym były polityk miał opuścić dom. Z dokumentacji sądowej wynika, że w rodzinie od dłuższego czasu dochodziło do poważnych konfliktów.

Zachowanie Fairfaxa opisywano jako cechujące się izolacją oraz nadużywaniem alkoholu. W aktach sprawy wskazano również na brak jego zaangażowania w życie rodzinne, co miało być przejawem narastającego poczucia beznadziei.

Justin Fairfax był niegdyś uznawany za wschodzącą gwiazdę Partii Demokratycznej. Po zwycięstwie w wyborach na wicegubernatora w 2017 roku wróżono mu karierę na stanowisku gubernatora stanu. Jego plany polityczne legły w gruzach po oskarżeniach o napaść seksualną.

Fairfax konsekwentnie zaprzeczał zarzutom, utrzymując, że relacje opierały się na obopólnej zgodzie. Skandal doprowadził jednak do utraty zatrudnienia w prestiżowej kancelarii adwokackiej oraz problemów finansowych.

Próba powrotu do polityki w 2021 roku zakończyła się dla Fairfaxa fiaskiem. Bliscy znajomi przyznawali, że polityk nigdy nie pogodził się z załamaniem kariery.

Byliśmy zaniepokojeni… pojawiały się rozmowy o myślach samobójczych

— powiedziała AP Sophia Nelson AP. Dodała, że mimo oferowanego wsparcia, Fairfax nie potrafił odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Szef lokalnej policji określił zdarzenie jako ogromną tragedię dla lokalnej społeczności. Głos w sprawie zabrali również stanowi politycy, wyrażając współczucie dla osieroconych nastoletnich dzieci pary.

Gubernator Wirginii Abigail Spanberger podkreśliła w oficjalnym oświadczeniu, że to dramatyczne zdarzenie jest przypomnieniem, iż „przemoc domowa może zdarzyć się w każdej rodzinie i w każdym miejscu”.

kk/PAP

