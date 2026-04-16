RELACJA. 49. dzień wojny z Iranem. Trump: Iran zgodził się na prawie wszystko, spotkanie możliwe w ten weekend

49. dzień wojny z Iranem / autor: PAP/EPA
49. dzień wojny z Iranem / autor: PAP/EPA

Trwa 49. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Piątek, 17 kwietnia 2026 r.

00:01. Trump: Iran zgodził się na prawie wszystko, spotkanie możliwe w ten weekend

Iran zgodził się na prawie wszystko, w tym na oddanie nuklearnego materiału, a następna runda rozmów może odbyć się już w nadchodzący weekend - powiedział prezydent USA Donald Trump. Ocenił też, że może sam polecieć do Pakistanu, jeśli porozumienie będzie gotowe.

Bardzo ważne jest, by Iran nie posiadł broni jądrowej i Iran zgodził się na to

— oświadczył Trump podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem do Las Vegas.

Iran zgodził się na to i to bardzo mocno. Zgodził się oddać nam pył nuklearny, który jest głęboko pod ziemią (…) Mamy więc dużo uzgodnione z Iranem. I myślę, że coś się wydarzy, bardzo pozytywnego

— dodał.

Zaznaczył, że porozumienie jest „bardzo blisko”.

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

