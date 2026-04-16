Trwa 49. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Piątek, 17 kwietnia 2026 r.
00:01. Trump: Iran zgodził się na prawie wszystko, spotkanie możliwe w ten weekend
Iran zgodził się na prawie wszystko, w tym na oddanie nuklearnego materiału, a następna runda rozmów może odbyć się już w nadchodzący weekend - powiedział prezydent USA Donald Trump. Ocenił też, że może sam polecieć do Pakistanu, jeśli porozumienie będzie gotowe.
Bardzo ważne jest, by Iran nie posiadł broni jądrowej i Iran zgodził się na to
— oświadczył Trump podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem do Las Vegas.
Iran zgodził się na to i to bardzo mocno. Zgodził się oddać nam pył nuklearny, który jest głęboko pod ziemią (…) Mamy więc dużo uzgodnione z Iranem. I myślę, że coś się wydarzy, bardzo pozytywnego
— dodał.
Zaznaczył, że porozumienie jest „bardzo blisko”.
red/PAP/X/FB
