RELACJA. 1514. dzień wojny na Ukrainie. Trump nazwał nowe rosyjskie bombardowania Ukrainy „okropnymi"

1514. dzień wojny na Ukrainie
Trwa 1514. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czytaj także

Piątek, 17 kwietnia 2026 r.

00:01. Trump nazwał nowe rosyjskie bombardowania Ukrainy „okropnymi”

Prezydent USA Donald Trump nazwał ostatnią falę rosyjskich bombardowań Ukrainy „okropnymi”. Wyraził jednak nadzieję, że wojna wkrótce się zakończy.

Trump został poproszony o skomentowanie nocnego ostrzału rakietowego i dronowego Kijowa, Odessy oraz Dniepru podczas rozmowy z dziennikarzami przed odlotem do Las Vegas.

Myślę, że to okropne

– powiedział, nie rozwijając wypowiedzi.

Pytany później, czy uważa, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie może jeszcze trwać latami, Trump odparł, że do wybuchu wojny nigdy by nie doszło, gdyby w tym czasie to on był prezydentem, lecz dodał, że „ma nadzieję, że wkrótce się skończy”.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

