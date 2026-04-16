Trwa 1514. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 17 kwietnia 2026 r.
00:01. Trump nazwał nowe rosyjskie bombardowania Ukrainy „okropnymi”
Prezydent USA Donald Trump nazwał ostatnią falę rosyjskich bombardowań Ukrainy „okropnymi”. Wyraził jednak nadzieję, że wojna wkrótce się zakończy.
Trump został poproszony o skomentowanie nocnego ostrzału rakietowego i dronowego Kijowa, Odessy oraz Dniepru podczas rozmowy z dziennikarzami przed odlotem do Las Vegas.
Myślę, że to okropne
– powiedział, nie rozwijając wypowiedzi.
Pytany później, czy uważa, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie może jeszcze trwać latami, Trump odparł, że do wybuchu wojny nigdy by nie doszło, gdyby w tym czasie to on był prezydentem, lecz dodał, że „ma nadzieję, że wkrótce się skończy”.
red/PAP/X/FB
