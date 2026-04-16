Dlaczego zaproszono Polskę na spotkania G20? Donald Trump wspomniał o Karolu Nawrockim: "Robi świetną robotę"

Donald Trump / autor: PAP/EPA

Donald Trump odniósł się do pytania o zaproszenie Polski na szczyt G20. Prezydent Stanów Zjednoczonych wspomniał m.in. o roli prezydenta Karola Nawrockiego.

Marek Wałkuski z Polskiego Radia zadał pytanie Donaldowi Trumpowi o zaproszenie Polski na spotkania G20.

Polska to wspaniały kraj, bardzo go lubimy. Przyjaźnimy się z Polską. Prezydent robi świetną robotę, więc zaprosiliśmy

– odparł prezydent USA.

Polska zamiast RPA

Polska w tym roku uczestniczy w spotkaniach G20 - zarówno w kwietniu na szczeblu ministrów finansów, jak i w grudniowym szczycie przywódców - de facto zastępując RPA, mimo że RPA nadal jest formalnym członkiem grupy. Stało się tak za sprawą decyzji USA, które nie zaprosiły afrykańskiego państwa na spotkania ze względu na spór o los białych rolników w tym kraju i oskarżenia Waszyngtonu o rzekome ich „ludobójstwo”. Wcześniej polscy ministrowie brali udział w spotkaniach G20, lecz w charakterze specjalnie zaproszonych gości.

mly/X/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

