Donald Trump odniósł się do pytania o zaproszenie Polski na szczyt G20. Prezydent Stanów Zjednoczonych wspomniał m.in. o roli prezydenta Karola Nawrockiego.
Marek Wałkuski z Polskiego Radia zadał pytanie Donaldowi Trumpowi o zaproszenie Polski na spotkania G20.
Polska to wspaniały kraj, bardzo go lubimy. Przyjaźnimy się z Polską. Prezydent robi świetną robotę, więc zaprosiliśmy
– odparł prezydent USA.
Polska zamiast RPA
Polska w tym roku uczestniczy w spotkaniach G20 - zarówno w kwietniu na szczeblu ministrów finansów, jak i w grudniowym szczycie przywódców - de facto zastępując RPA, mimo że RPA nadal jest formalnym członkiem grupy. Stało się tak za sprawą decyzji USA, które nie zaprosiły afrykańskiego państwa na spotkania ze względu na spór o los białych rolników w tym kraju i oskarżenia Waszyngtonu o rzekome ich „ludobójstwo”. Wcześniej polscy ministrowie brali udział w spotkaniach G20, lecz w charakterze specjalnie zaproszonych gości.
