Bomba w domu brata papieża Leona XIV? Amerykańska policja otrzymała zawiadomienie. Okazało się bezpodstawne

Fałszywy alarm ws. bomby w domu brata Leona XIV / autor: EPA/LUCA ZENNARO Dostawca: PAP/EPA.
Policja w amerykańskim stanie Illinois potwierdziła, że w środę wieczorem zgłoszono zawiadomienie o bombie w domu brata papieża Leona XIV, ale po przeprowadzeniu kontroli ustalono, że zgłoszenie było bezpodstawne” - poinformował w czwartek portal The Hill.

Komenda policji w New Lenox wydała oświadczenie, w którym potwierdziła fakt zgłoszenia zagrożenia. Poinformowała też, że po przeszukaniach, do których użyto psów tropiących, ewakuowani mieszkańcy tego oraz sąsiednich domów mogli wrócić do domu i nikt nie ucierpiał wskutek incydentu.

Sprawa jest nadal badana, a władze pracują nad ustaleniem źródła zgłoszenia. Składanie fałszywych zgłoszeń tego rodzaju jest poważnym przestępstwem i może skutkować postawieniem zarzutów karnych

— poinformowała policja.

The Hill przypomina, że na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump w poście na platformie Truth Social pochwalił Louisa Prevosta, czyli brata papieża, przeciwstawiając go Leonowi XIV.

Louis jest całkowicie za MAGA (Make America Great Again, ruch zwolenników Trumpa - PAP). On to rozumie, a Leon nie! Nie chcę papieża, który uważa, że posiadanie broni jądrowej przez Iran jest w porządku

— napisał Trump.

Trump w ostatnich dniach zaczął krytykować papieża Leona XIV ze względu na jego sprzeciw wobec amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

