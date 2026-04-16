„Policja w amerykańskim stanie Illinois potwierdziła, że w środę wieczorem zgłoszono zawiadomienie o bombie w domu brata papieża Leona XIV, ale po przeprowadzeniu kontroli ustalono, że zgłoszenie było bezpodstawne” - poinformował w czwartek portal The Hill.
Komenda policji w New Lenox wydała oświadczenie, w którym potwierdziła fakt zgłoszenia zagrożenia. Poinformowała też, że po przeszukaniach, do których użyto psów tropiących, ewakuowani mieszkańcy tego oraz sąsiednich domów mogli wrócić do domu i nikt nie ucierpiał wskutek incydentu.
Sprawa jest nadal badana, a władze pracują nad ustaleniem źródła zgłoszenia. Składanie fałszywych zgłoszeń tego rodzaju jest poważnym przestępstwem i może skutkować postawieniem zarzutów karnych
— poinformowała policja.
Trump krytykuje papieża
The Hill przypomina, że na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump w poście na platformie Truth Social pochwalił Louisa Prevosta, czyli brata papieża, przeciwstawiając go Leonowi XIV.
Louis jest całkowicie za MAGA (Make America Great Again, ruch zwolenników Trumpa - PAP). On to rozumie, a Leon nie! Nie chcę papieża, który uważa, że posiadanie broni jądrowej przez Iran jest w porządku
— napisał Trump.
Trump w ostatnich dniach zaczął krytykować papieża Leona XIV ze względu na jego sprzeciw wobec amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem.
Adrian Siwek/PAP
