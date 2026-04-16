Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth zaszokował opinię publiczną, odczytując podczas nabożeństwa w Pentagonie fałszywy „cytat” biblijny, który został napisany na potrzeby filmu „Pulp Fiction”.
Kiedy wydaje Ci się, że nic już nie może Cię zaskoczyć ze strony obecnej amerykańskiej administracji
— napisał w mediach społecznościowych Marek Magierowski, były ambasador RP w USA oraz w Izraelu.
Sekretarz Wojny modli się słowami… Julesa Winnfielda z „Pulp Fiction”
— wskazał.
Hegseth szokuje
Sekretarz wojny USA Pete Hegseth podczas nabożeństwa w Pentagonie odczytał… nieprawdziwy werset z Biblii, który został napisany specjalnie na potrzeby filmu „Pulp Fiction” w reżyserii Quentina Tarantino.
Droga sprawiedliwego wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranię złych ludzi. Błogosławiony ten, co w imię miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych przez dolinę ciemności, bo jest on stróżem brata swego i znalazcą dzieci zagubionych
— brzmiał filmowy cytat, który został wypowiedziany przez Samuela L. Jacksona, grającego Julesa Winnfielda w „Pulp fiction”.
USA i chrześcijaństwo
W ostatnim czasie amerykańska administracja mocno naraziła się chrześcijanom. Prezydent USA Donald Trump mocno atakował papieża Leona XIV, którego krytykował za jego sprzeciw wobec wojny w Iranie i podejście do polityki migracyjnej.
Trump wywołał także lawinę oburzenia, udostępniając przerobione zdjęcie, na którym przedstawiony był jako Jezus Chrystus uzdrawiający chorych. Podobnych, kontrowersyjnych sytuacji było więcej.
