Hegseth podczas nabożeństwa odczytał fałszywy "cytat" biblijny z "Pulp Fiction". Magierowski: "Kiedy wydaje Ci się, że..."

Hegseth cytował "Pulp Fiction" zamiast Biblii / autor: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth zaszokował opinię publiczną, odczytując podczas nabożeństwa w Pentagonie fałszywy „cytat” biblijny, który został napisany na potrzeby filmu „Pulp Fiction”.

Kiedy wydaje Ci się, że nic już nie może Cię zaskoczyć ze strony obecnej amerykańskiej administracji

— napisał w mediach społecznościowych Marek Magierowski, były ambasador RP w USA oraz w Izraelu.

Sekretarz Wojny modli się słowami… Julesa Winnfielda z „Pulp Fiction”

— wskazał.

Hegseth szokuje

Sekretarz wojny USA Pete Hegseth podczas nabożeństwa w Pentagonie odczytał… nieprawdziwy werset z Biblii, który został napisany specjalnie na potrzeby filmu „Pulp Fiction” w reżyserii Quentina Tarantino.

Droga sprawiedliwego wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranię złych ludzi. Błogosławiony ten, co w imię miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych przez dolinę ciemności, bo jest on stróżem brata swego i znalazcą dzieci zagubionych

— brzmiał filmowy cytat, który został wypowiedziany przez Samuela L. Jacksona, grającego Julesa Winnfielda w „Pulp fiction”.

USA i chrześcijaństwo

W ostatnim czasie amerykańska administracja mocno naraziła się chrześcijanom. Prezydent USA Donald Trump mocno atakował papieża Leona XIV, którego krytykował za jego sprzeciw wobec wojny w Iranie i podejście do polityki migracyjnej.

Trump wywołał także lawinę oburzenia, udostępniając przerobione zdjęcie, na którym przedstawiony był jako Jezus Chrystus uzdrawiający chorych. Podobnych, kontrowersyjnych sytuacji było więcej.

Adrian Siwek/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

