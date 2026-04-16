Kreml umieścił dwie fabryki w Polsce na swojej "czarnej" liście miejsc wsparcia dla Ukrainy. Miedwiediew: To potencjalne cele

Dmitrij Miedwiediew znów grozi europejskim krajom / autor: Fratria/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl/Government of the Russian Federation

Dwie fabryki w Polsce znalazły się na liście rosyjskiego Ministerstwa Obrony z adresami produkcji dronów dla Ukrainy. Dmitrij Miedwiediew nazwał zestawienie zakładów rozsianych po całe Europie „listą potencjalnych celów”.

Strategiczne zaplecze dla Ukrainy

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej uznało decyzję państw europejskich o zwiększeniu produkcji i dostaw dronów dla Ukrainy za „celowy krok prowadzący do gwałtownej eskalacji sytuacji militarnej i politycznej na całym kontynencie europejskim”. Zdaniem Kremla wymienione kraje stopniowo przekształcają się w strategiczne zaplecze dla Ukrainy.

W zestawieniu rosyjskiego resortu obrony znalazły się fabryki i firmy działające m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Izraelu.

W dokumencie ministerstwa można znaleźć dwie listy. Pierwsza z nich to „oddziały ukraińskich firm w Europie”. Zawarte w niej 11 przedsiębiorstw znajdują się m.in. w Londynie, Monachium, Rydze, Wilnie i Pradze. Drugi to „zagraniczne przedsiębiorstwa produkujące komponenty”. W tym wypadku możemy się dowiedzieć o 10 firmach zlokalizowanych m.in. w Madrycie, Wenecji i Hajfie. 

W rosyjskich wykazach znalazły się też dwie polskie firmy. Są to:

— Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu 

— Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. 

W pierwszych z nich, według Kremla, Państwowe Przedsiębiorstwo Antonow ma produkować drony AN-196 Lutyj. W drugich z ramienia Firmy Ukrspecsystems mają powstawać drony RAM-2X.

Miedwiediew znów grozi

Jak stwierdził rosyjskie ministerstwo, publikacja list była konieczna dlatego, że europejska opinia publiczna powinna znać „prawdziwe przyczyny zagrożeń dla swojego bezpieczeństwa” oraz lokalizacje firm współpracujących z Ukrainą.

Dodatkowo sprawę skomentował Dmitrij Miedwiediew, kiedyś prezydent Rosji, dziś wiceszef Rady Bezpieczeństwa. Jak oznajmił w mediach społecznościowych, miejsca zawarte w opublikowanym wykazie stanowią „listę potencjalnych celów dla rosyjskich sił zbrojnych”. 

To, kiedy uderzenia staną się rzeczywistością, zależy od tego, co wydarzy się dalej. Śpijcie spokojnie, europejscy partnerzy”

— napisał rosyjski polityk. 

Komentatorzy wiążą publikację listy ze spotkaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Berlinie, gdzie prezentowano m.in. modele wspólnie zaprojektowanych dronów.

SC/Polsat News

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych