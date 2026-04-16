Dwie fabryki w Polsce znalazły się na liście rosyjskiego Ministerstwa Obrony z adresami produkcji dronów dla Ukrainy. Dmitrij Miedwiediew nazwał zestawienie zakładów rozsianych po całe Europie „listą potencjalnych celów”.
Strategiczne zaplecze dla Ukrainy
Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej uznało decyzję państw europejskich o zwiększeniu produkcji i dostaw dronów dla Ukrainy za „celowy krok prowadzący do gwałtownej eskalacji sytuacji militarnej i politycznej na całym kontynencie europejskim”. Zdaniem Kremla wymienione kraje stopniowo przekształcają się w strategiczne zaplecze dla Ukrainy.
W zestawieniu rosyjskiego resortu obrony znalazły się fabryki i firmy działające m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Izraelu.
W dokumencie ministerstwa można znaleźć dwie listy. Pierwsza z nich to „oddziały ukraińskich firm w Europie”. Zawarte w niej 11 przedsiębiorstw znajdują się m.in. w Londynie, Monachium, Rydze, Wilnie i Pradze. Drugi to „zagraniczne przedsiębiorstwa produkujące komponenty”. W tym wypadku możemy się dowiedzieć o 10 firmach zlokalizowanych m.in. w Madrycie, Wenecji i Hajfie.
W rosyjskich wykazach znalazły się też dwie polskie firmy. Są to:
— Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu
— Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
W pierwszych z nich, według Kremla, Państwowe Przedsiębiorstwo Antonow ma produkować drony AN-196 Lutyj. W drugich z ramienia Firmy Ukrspecsystems mają powstawać drony RAM-2X.
Miedwiediew znów grozi
Jak stwierdził rosyjskie ministerstwo, publikacja list była konieczna dlatego, że europejska opinia publiczna powinna znać „prawdziwe przyczyny zagrożeń dla swojego bezpieczeństwa” oraz lokalizacje firm współpracujących z Ukrainą.
Dodatkowo sprawę skomentował Dmitrij Miedwiediew, kiedyś prezydent Rosji, dziś wiceszef Rady Bezpieczeństwa. Jak oznajmił w mediach społecznościowych, miejsca zawarte w opublikowanym wykazie stanowią „listę potencjalnych celów dla rosyjskich sił zbrojnych”.
To, kiedy uderzenia staną się rzeczywistością, zależy od tego, co wydarzy się dalej. Śpijcie spokojnie, europejscy partnerzy”
— napisał rosyjski polityk.
Komentatorzy wiążą publikację listy ze spotkaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Berlinie, gdzie prezentowano m.in. modele wspólnie zaprojektowanych dronów.
