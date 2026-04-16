Rosyjski sąd, utworzony na okupowanych terenach wschodniej Ukrainy, skazał 47-letniego Polaka na karę 13 lat więzienia za walkę w ukraińskich siłach zbrojnych - poinformowała agencja AFP, powołując się na rosyjską prokuraturę generalną.
Jak przekazała AFP, 47-letni mężczyzna został schwytany w listopadzie 2024 r. i oskarżony o „służbę najemniczą” po stronie Ukrainy.
Rosyjska agencja Interfax podała, że Polak, pochodzący z Mysłowic, został skazany przez Sąd Najwyższy Ługańskiej Republiki Ludowej (separatystycznego parapaństwa, kontrolowanego przez Rosję, utworzonego w 2014 r. na okupowanych terenach ukraińskiego Donbasu) i odbędzie wyrok w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.
W przekazie rosyjskiej propagandy Polska jest regularnie oskarżana o udział w wojnie, m.in. poprzez wysyłanie najemników do walki po stronie Ukrainy. W 2023 r. we wschodniej części Ukrainy rosyjskie wojsko pojmało polskiego cywila i osadziło go w rosyjskiej kolonii karnej, gdzie w wyniku tortur zmarł. Według ustaleń „Gazety Wyborczej” Polak został aresztowany w okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporoskim ze względu na „sprzeciw wobec specjalnej operacji wojskowej” (tak rosyjskie władze określają inwazję na Ukrainę).
kk/PAP
