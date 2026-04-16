W celu zmniejszenia zużycia paliwa w czasie wojny na Bliskim Wschodzie Zieloni zaproponowali ogólne ograniczenie do 130 km/godz. maksymalnej prędkości na autostradach w Niemczech. Dziś zamierzają wnieść projekt ustawy w tej sprawie - podała „Sueddeutsche Zeitung”. Jednak zdaniem „Sueddeutsche Zeitung” Zieloni mają raczej niewielkie szanse na przeforsowanie swojego postulatu.
Agrumenty opozycji
Jako główny argument opozycyjni Zieloni wskazują rosnące ceny paliw w wyniku wojny z Iranem. Ich zdaniem ogólny limit prędkości zmniejszyłby zużycie paliwa, a tym samym obniżył koszty ponoszone przez kierowców.
Od rozpoczęcia 28 lutego przez Izrael i USA wojny z Iranem ceny paliw w Niemczech gwałtownie wzrosły. Olej napędowy kosztuje obecnie średnio o 54 centy więcej za litr niż przed wybuchem konfliktu, a benzyna E10 - o prawie 33 eurocenty więcej.
Oprócz argumentu oszczędnościowego wprowadzenie limitu miałoby pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zmniejszyłoby emisję gazów cieplarnianych i poziom zanieczyszczenia powietrza
— przekonują Zieloni.
Mogą oni liczyć na poparcie swojej propozycji przez różnego rodzaju organizacje, w tym Związek na rzecz Ochrony Środowiska i Przyrody w Niemczech (BUND) i związek zawodowy policjantów.
Ograniczeń prędkości nie przewidzano
Ekspert BUND ds. transportu Jens Hilgenberg powiedział, że argumenty za ogólnym ograniczeniem prędkości są „przytłaczające” i sprawiają, że krytyka tego rozwiązania z dnia na dzień wydaje się coraz bardziej oderwana od rzeczywistości. Współprzewodnicząca parlamentarnej frakcji Zielonych Katharina Droege uznała obniżenie limitu za „kwestię rozsądku”.
Postulat Zielonych może być trudny do przeforsowania - oceniła „Sueddeutsche Zeitung”. W umowie koalicyjnej chadeckiego bloku CDU/CSU z socjaldemokratyczną SPD nie przewidziano wprowadzenia ograniczenia prędkości.
Zgodnie z danymi niemieckiego automobilklubu ADAC ok. 30 proc. autostrad w Niemczech stanowią odcinki, na których obowiązuje limit prędkości do 130 km/godz. Na pozostałych odcinkach ograniczenie prędkości nie obowiązuje.
SC/PAP
