Niemcy będą musieli zwolnić? Zieloni szykują nowe prawo na każdej autostradzie. Powód? Wojna na Bliskim Wschodzie

  • Świat
  • opublikowano:
Autostrada w Niemczech / autor: Fratria
Autostrada w Niemczech / autor: Fratria

W celu zmniejszenia zużycia paliwa w czasie wojny na Bliskim Wschodzie Zieloni zaproponowali ogólne ograniczenie do 130 km/godz. maksymalnej prędkości na autostradach w Niemczech. Dziś zamierzają wnieść projekt ustawy w tej sprawie - podała „Sueddeutsche Zeitung”. Jednak zdaniem „Sueddeutsche Zeitung” Zieloni mają raczej niewielkie szanse na przeforsowanie swojego postulatu.

Agrumenty opozycji

Jako główny argument opozycyjni Zieloni wskazują rosnące ceny paliw w wyniku wojny z Iranem. Ich zdaniem ogólny limit prędkości zmniejszyłby zużycie paliwa, a tym samym obniżył koszty ponoszone przez kierowców.

Od rozpoczęcia 28 lutego przez Izrael i USA wojny z Iranem ceny paliw w Niemczech gwałtownie wzrosły. Olej napędowy kosztuje obecnie średnio o 54 centy więcej za litr niż przed wybuchem konfliktu, a benzyna E10 - o prawie 33 eurocenty więcej.

Oprócz argumentu oszczędnościowego wprowadzenie limitu miałoby pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zmniejszyłoby emisję gazów cieplarnianych i poziom zanieczyszczenia powietrza

— przekonują Zieloni.

Mogą oni liczyć na poparcie swojej propozycji przez różnego rodzaju organizacje, w tym Związek na rzecz Ochrony Środowiska i Przyrody w Niemczech (BUND) i związek zawodowy policjantów.

Ograniczeń prędkości nie przewidzano

Ekspert BUND ds. transportu Jens Hilgenberg powiedział, że argumenty za ogólnym ograniczeniem prędkości są „przytłaczające” i sprawiają, że krytyka tego rozwiązania z dnia na dzień wydaje się coraz bardziej oderwana od rzeczywistości. Współprzewodnicząca parlamentarnej frakcji Zielonych Katharina Droege uznała obniżenie limitu za „kwestię rozsądku”.

Postulat Zielonych może być trudny do przeforsowania - oceniła „Sueddeutsche Zeitung”. W umowie koalicyjnej chadeckiego bloku CDU/CSU z socjaldemokratyczną SPD nie przewidziano wprowadzenia ograniczenia prędkości.

Zgodnie z danymi niemieckiego automobilklubu ADAC ok. 30 proc. autostrad w Niemczech stanowią odcinki, na których obowiązuje limit prędkości do 130 km/godz. Na pozostałych odcinkach ograniczenie prędkości nie obowiązuje.

SC/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych