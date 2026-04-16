Peter Magyar nie chce wchodzić do siedziby Viktora Orbana. Nakazał przeprowadzkę siedziby rządu blisko parlamentu

Peter Magyar / autor: PAP/EPA
Po przejęciu władzy przez rząd partii TISZA siedziba premiera Węgier będzie mieściła się w jednym z budynków ministerialnych koło parlamentu w Budapeszcie, a nie jak dotąd w dawnym klasztorze karmelitów na Wzgórzu Zamkowym – oznajmił dziś lider Tiszy Peter Magyar na X.

Za rządów Tiszy siedziba premiera nie będzie się mieściła w pałacu karmelitańskim w dzielnicy zamkowej, który Viktor Orban przystosował dla siebie, tylko w jednym z budynków ministerialnych w pobliżu parlamentu

— napisał Magyar.

Ulokowanie przez Orbana w 2019 r. siedziby premiera w dawnym klasztorze karmelitów na Wzgórzu Zamkowym wzbudziło kontrowersje m.in. z powodu wysokich kosztów przebudowy gmachu. W budynku powstał wówczas m.in. duży taras, z którego Orban pokazywał zagranicznym gościom panoramę Budapesztu.

Wcześniej siedziba premiera znajdowała się w budynku parlamentu na drugim brzegu Dunaju.

Czytaj także

TISZA z konstytucyjną większością

W wyborach parlamentarnych 12 kwietnia TISZA zdobyła większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.

Obecnie, po przeliczeniu ponad 98 proc. głosów, ugrupowanie Magyara ma 136 miejsc w parlamencie, koalicja partii Orbana - Fideszu - i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej pod przewodnictwem Orbana - 57, a skrajnie prawicowy Mi Hazank - sześć. W jednym okręgu jednomandatowym zarządzono powtórzenie głosowania i wciąż liczone są głosy oddane korespondencyjnie i za granicą.

Czytaj także

