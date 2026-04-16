Zgodnie opublikowanym sondażem YouGov Alternatywa dla Niemiec (AfD) jest najpopularniejszą partią w RFN i może liczyć na 27 proc. poparcia. O cztery punkty procentowe wyprzedza drugi w zestawieniu chadecki blok CDU/CSU kanclerza Friedricha Merza.
W porównaniu z analogicznym badaniem z marca popularność AfD wzrosła o punkt procentowy, a chadeków - spadła o trzy. 23 proc. to najniższy wynik CDU/CSU w sondażach YouGov od grudnia 2021 r.
Gdyby wybory parlamentarne w Niemczech odbyły się w kwietniu, w Bundestagu znalazłoby się także socjaldemokratyczne SPD z poparciem na poziomie 13 proc. W parlamentarnych ławach zasiedliby również przedstawiciele Zielonych (14 proc.) oraz Lewicy (10 proc.). Do parlamentu nie dostałaby się natomiast liberalna FDP (4 proc.).
YouGov przeprowadzał sondaż od piątku do poniedziałku, czyli w czasie, gdy niemiecki rząd zmagał się z trudnościami w skutecznym reagowaniu na gwałtowny wzrost cen energii, spowodowany wojną w Iranie.
Powodem do niepokoju dla kanclerza musi być rosnące wśród Niemców rozczarowanie jego pracą. W kwietniowym sondażu YouGov niezadowolenie z działań szefa rządu zadeklarowało 79 proc. respondentów.
kk/PAP
