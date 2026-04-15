Trwa 48. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Czwartek, 16 kwietnia 2026 r.
18:45. Wicekanclerz Niemiec Klingbeil: Rosja nie może wyjść z wojny z Iranem jako zwycięzca
Nie leży to w naszym interesie i nie może leżeć także w interesie USA, by Rosja wyszła z wojny z Iranem jako zwycięzca - oświadczył w czwartek w Waszyngtonie wicekanclerz i minister finansów Niemiec Lars Klingbeil.
Jak zauważył, rosyjska gospodarka rośnie, a Kreml korzysta z podwyższonych z powodu wojny z Iranem cen paliw.
18:03. Trump: przywódcy Izraela i Libanu zgodzili się na zawieszenie broni, wejdzie w życie za kilka godzin
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że rozmawiał z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i że obaj przywódcy zgodzili się na 10-dniowe zawieszenie broni. Walki mają być przerwane o godz. 17 czasu waszyngtońskiego (północ czasu libańskiego, godz. 23 w Polsce).
Izrael od półtora miesiąca walczy z libańskim Hezbollahem. Ta wspierana przez Iran szyicka grupa pozostaje poza kontrolą libańskiego rządu, który dąży do jej rozbrojenia, na co nalega również Izrael.
Hezbollah od lat walczy z Izraelem, obecna odsłona konfliktu wybuchła po ataku sił amerykańsko-izraelskich na Iran. W konflikcie z Iranem trwa dwutygodniowy rozejm.
Trump poinformował o zawieszeniu broni w Libanie we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth Social.
17:40. Media: Trump rozmawiał z prezydentem Libanu; możliwy rychły rozejm z Izraelem
Prezydent USA Donald Trump rozmawiał przez telefon z przywódcą Libanu Josephem Aounem - poinformowała kancelaria prezydenta Libanu. Według źródła w izraelskich władzach rozejm w Libanie może zostać ogłoszony w nocy z czwartku na piątek - podał portal Axios.
Libańczyk wcześniej odmówił rozmowy z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu - poinformowała stacja CNN, powołując się na źródło we władzach libańskich.
Według mediów katarskich Trump miał powiedzieć, że ogłoszenie rozejmu w Libanie, to kwestia godzin - napisał serwis Times of Israel.
16:28. Prezydent Aoun nie będzie rozmawiał z premierem Izraela
Prezydent Libanu Joseph Aoun nie będzie rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu - poinformowała bejrucka stacja telewizyjna LBCI. Wcześniej sugerowano, że trwają prace nad zorganizowaniem dwustronnej lub trójstronnej (z udziałem sekretarza stanu USA) rozmowy między głowami obu państw.
16:14. W Wielkiej Brytanii aresztowano trzy osoby w związku z próbą podpalenia perskojęzycznej redakcji
Londyńska policja metropolitalna poinformowała w czwartek, że aresztowała trzy osoby w związku z próbą podpalenia biura perskojęzycznej redakcji w północno-zachodnim Londynie. Nie sprecyzowano jaka redakcja została zaatakowana.
Jak przekazała policja w komunikacie, aresztowani pod zarzutem podpalenia zagrażającego życiu zostali mężczyźni w wieku 19 i 21 lat oraz 16-latek. Wszyscy przebywają w policyjnym areszcie, a zdarzenie nie jest traktowane jako akt terroru.
15:57. Niemcy dołączą do misji zabezpieczenia cieśniny Ormuz?
Kanclerz Friedrich Merz przekaże w piątek w Paryżu, że Niemcy są gotowe wziąć udział w ewentualnej misji zabezpieczenia cieśniny Ormuz, wykorzystując swoje zdolności w zakresie rozminowywania i rozpoznania morskiego
— poinformował w czwartek „Sueddeutsche Zeitung”.
Zgodnie z informacjami „SZ” Merz przedstawi taki komunikat w piątek na konferencji dotyczącej wielostronnej misji w cieśninie Ormuz.
Bundeswehra mogłaby wnieść wkład przede wszystkim poprzez swoje zdolności w zakresie rozminowywania. Niemcy dysponują 10 wyspecjalizowanymi jednostkami do zwalczania min, niszczycielami min typu Frankenthal. W zakresie rozpoznania morskiego Bundeswehra ma korzystać ze swojej bazy logistycznej w Dżibuti, która działa od 2002 roku.
15:05. Szef MAE: Europa ma zapasy paliwa lotniczego na około sześć tygodni, możliwe odwołania lotów
Europa ma zapasy paliwa lotniczego na mniej więcej sześć tygodni, a jeśli w wyniku wojny z Iranem nadal będą blokowane dostawy ropy, możliwe będzie w najbliższym czasie odwoływanie lotów – ostrzegł w czwartek dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatih Birol.
W obszernym wywiadzie dla agencji Associated Press szef MAE określił obecną sytuację „największym kryzysem energetycznym, z jakim kiedykolwiek mieliśmy do czynienia”.
14:43. Ostatni most łączący północ i południe Libanu zniszczony w izraelskim ostrzale
W izraelskim ostrzale zniszczony został w czwartek most Kasmija, czyli ostatnia przeprawa spinająca brzegi rzeki Litani, odcinającej zdominowane przez Hezbollah południe Libanu od jego centralnej i północnej części - przekazała agencja Reutera.
Most ma być zrujnowany w stopniu nie pozwalającym na jego naprawę - powiadomił Reuters.
14:26. Szef Pentagonu: jeśli Iran nie wybierze mądrze, wznowimy działania zbrojne
Szef Pentagonu Pete Hegseth zwrócił się do Iranu, by „wybrał mądrze” i zawarł porozumienie. W przeciwnym razie amerykańskie siły wznowią działania zbrojne, w tym zbombardują infrastrukturę energetyczną - zagroził.
Jeśli Iran wybierze źle, będą mieć blokadę i bomby spadające na infrastrukturę i energię
— oświadczył Hegseth na konferencji prasowej w Pentagonie. Przyznał, że USA widzą, jak Irańczycy „odkopują” pociski i wyrzutnie. Zaznaczył, że Iran nie ma możliwości produkcji nowego uzbrojenia.
12:30. Nie wyznaczono terminu kolejnych rozmów amerykańsko-irańskich
Nie został dotychczas ustalony termin kolejnej tury amerykańsko-irańskich rozmów - przekazało MSZ Pakistanu, dodając, że nie ma również informacji na temat miejsca, w którym miałyby toczyć się negocjacje. Stolica Pakistanu, Islamabad, była gospodarzem pierwszego spotkania, zorganizowanego w ubiegły weekend.
10:55. Netanjahu będzie rozmawiał z libańskim prezydentem
Premier Izraela Benjamin Netanjahu będzie rozmawiał z libańskim prezydentem Josephem Aounem - poinformowała agencja Reutera, powołując się na wypowiedź Gili Gamliel, członkini gabinetu bezpieczeństwa Izraela dla wojskowej stacji radiowej.
Mam nadzieję, że ta inicjatywa ostatecznie doprowadzi do dobrobytu i rozkwitu Libanu jako narodu. To inicjatywa, która rozwijała się przez lata
— powiedziała Gamliel, cytowana przez libański portal Ici Beyrouth
09:14. AFP: Liban twierdzi, że nic mu nie wiadomo o spotkaniu z Izraelem w najbliższym czasie
Libanowi „nic nie wiadomo” o mającym nastąpić wkrótce spotkaniu z Izraelem – poinformowało agencję AFP źródło we władzach libańskich. Wcześniej prezydent USA Donald Trump oświadczył, że przywódcy Izraela i Libanu przeprowadzą tego dnia rozmowy.
Nic nam nie wiadomo o planowanych kontaktach ze stroną izraelską i nie zostaliśmy o tym poinformowani oficjalnymi kanałami
— oznajmiło źródło.
08:00. Ceny ropy naftowej wahają się, Iran pracuje nad przedłużeniem zawieszenia broni z USA
Ceny ropy naftowej wahają się w czwartek. Na rynki docierają sygnały, że Iran pracuje nad przedłużeniem zawieszenia broni z USA i chce wznowić rozmowy w celu zakończenia wojny, która poważnie wstrząsnęła rynkami energii - informują maklerzy.
07:30. Trump: przywódcy Izraela i Libanu w czwartek przeprowadzą rozmowy
Przywódcy Izraela i Libanu przeprowadzą w czwartek rozmowy – oznajmił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump na swej platformie społecznościowej Truth Social w czwartek. We wtorek w Waszyngtonie odbyły się pierwsze od dawna bezpośrednie rozmowy obu krajów na szczeblu dyplomatycznym.
06:26. Axios: Donald Trump cieszyłby się z zawieszenia broni w Libanie
Prezydent USA Donald Trump cieszyłby się z zawieszenia broni w Libanie - napisał portal Axios. Według brytyjskiego dziennika „Financial Times”, który powołuje się na libańskie władze, „wkrótce” należy spodziewać się rozejmu między Izraelem i Libanem.
M.in. o zawieszeniu broni rozmawiali we wtorek w Waszyngtonie przedstawiciele Izraela i Libanu - przekazał Axios. Były to pierwsze bezpośrednie rozmowy tych krajów od dekad.
00:02. USA wprowadziły kolejne sankcje na osoby i podmioty związane z Iranem
Amerykański Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) ogłosił w środę sankcje na kolejne podmioty związane z Iranem i terroryzmem. Na liście znalazły się osoby fizyczne i prawne oraz tankowce. Restrykcje nałożono w ramach operacji „Gospodarcza Furia”.
Restrykcjami objęto trzy osoby fizyczne, 17 osób prawnych i dziewięć statków, pływających pod banderami Panamy, Mozambiku i Kamerunu - wynika z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej OFAC.
Ministerstwo skarbu USA ze swej strony podało, że sankcje nałożono w ramach operacji „Gospodarcza Furia” (operacja militarna przeciwko Iranowi ma kryptonim „Epicka Furia”).
Jak poinformowano, restrykcje dotknęły siatki przemytu ropy, zarządzanej przez irańskiego potentata transportowego Mohamada Hosejna Szamkaniego, syna byłego sekretarza generalnego irańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Alego Szamkaniego, który zginął w trakcie amerykańsko-izraelskiego ataku na przełomie lutego i marca br.
OFAC nałożył też sankcje na podmioty związane ze schematem prania pieniędzy z wenezuelskiego złota, prowadzonym przez Hezbollah, z którego korzyści czerpie irańskie wojsko.
Ministerstwo skarbu (finansów - PAP) intensywnie wdraża »Gospodarczą Furię«, obierając za cel elity reżimu, takie jak rodzina Szamkanich, które próbują bogacić się kosztem irańskiego narodu
— oświadczył minister finansów Scott Bessent. Zapowiedział, że resort będzie nadal blokował irańskie siatki przemytnicze i terrorystyczne.
Instytucje finansowe powinny być świadome, że ministerstwo skarbu wykorzysta wszelkie dostępne środki i uprawnienia, w tym sankcje wtórne, przeciwko tym, którzy nadal wspierają działalność terrorystyczną Teheranu
— dodał.
Jak czytamy na stronie internetowej ministerstwa, Szamkani stoi na czele wartego miliardy dolarów imperium sprzedaży irańskiej i rosyjskiej ropy. Podkreślono, że Szamkani wykorzystuje tankowce do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu płynnego (LPG), aby generować miliardy dolarów dla reżimów Iranu i Rosji.
red/PAP
