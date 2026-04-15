Trwa 48. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Czwartek, 16 kwietnia 2026 r.
00:02. USA wprowadziły kolejne sankcje na osoby i podmioty związane z Iranem
Amerykański Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) ogłosił w środę sankcje na kolejne podmioty związane z Iranem i terroryzmem. Na liście znalazły się osoby fizyczne i prawne oraz tankowce. Restrykcje nałożono w ramach operacji „Gospodarcza Furia”.
Restrykcjami objęto trzy osoby fizyczne, 17 osób prawnych i dziewięć statków, pływających pod banderami Panamy, Mozambiku i Kamerunu - wynika z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej OFAC.
Ministerstwo skarbu USA ze swej strony podało, że sankcje nałożono w ramach operacji „Gospodarcza Furia” (operacja militarna przeciwko Iranowi ma kryptonim „Epicka Furia”).
Jak poinformowano, restrykcje dotknęły siatki przemytu ropy, zarządzanej przez irańskiego potentata transportowego Mohamada Hosejna Szamkaniego, syna byłego sekretarza generalnego irańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Alego Szamkaniego, który zginął w trakcie amerykańsko-izraelskiego ataku na przełomie lutego i marca br.
OFAC nałożył też sankcje na podmioty związane ze schematem prania pieniędzy z wenezuelskiego złota, prowadzonym przez Hezbollah, z którego korzyści czerpie irańskie wojsko.
Ministerstwo skarbu (finansów - PAP) intensywnie wdraża »Gospodarczą Furię«, obierając za cel elity reżimu, takie jak rodzina Szamkanich, które próbują bogacić się kosztem irańskiego narodu
— oświadczył minister finansów Scott Bessent. Zapowiedział, że resort będzie nadal blokował irańskie siatki przemytnicze i terrorystyczne.
Instytucje finansowe powinny być świadome, że ministerstwo skarbu wykorzysta wszelkie dostępne środki i uprawnienia, w tym sankcje wtórne, przeciwko tym, którzy nadal wspierają działalność terrorystyczną Teheranu
— dodał.
Jak czytamy na stronie internetowej ministerstwa, Szamkani stoi na czele wartego miliardy dolarów imperium sprzedaży irańskiej i rosyjskiej ropy. Podkreślono, że Szamkani wykorzystuje tankowce do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu płynnego (LPG), aby generować miliardy dolarów dla reżimów Iranu i Rosji.
red/PAP/Facebook/X
