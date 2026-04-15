Trwa 1513. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 16 kwietnia 2026 r.
00:02. Rosja zaatakowała przy użyciu 21 rakiet i 362 dronów
Wojska rosyjskie zaatakowały w środę centralne i południowe obwody Ukrainy przy użyciu 21 pocisków manewrujących oraz 362 bezzałogowych statków powietrznych – poinformowały wieczorem ukraińskie wojska powietrzne. Przekazano, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub zneutralizowała niemal wszystkie.
Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że wieczorem armia rosyjska wykorzystała do ataku 20 pocisków manewrujących typu Ch-101, pocisk manewrujący typu Iskander-K oraz 361 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, Gerbera, Italmas i innych typów.
Według wstępnych danych obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 369 celów rosyjskich: 19 pocisków manewrujących Ch-101, jeden pocisk manewrujący Iskander-K i 349 bezzałogowych statków powietrznych. Ponadto, w sześciu różnych lokalizacjach trafiono jedną z rakiet i 12 dronów bojowych.
Celem jednego z popołudniowych ataków była także Odessa, gdzie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny.
Na skutek ataku zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych
— przekazał portal Ukraińska Prawda, powołując się na szefa miejskiej administracji wojskowej w Odessie, Serhija Łysaka.
red/PAP/Facebook/X
