RELACJA. 1513. dzień wojny na Ukrainie. Rosja zaatakowała przy użyciu 21 rakiet i 362 dronów. W Odessie uderzeono w blok mieszkalny

Budynek mieszkalny w Odessie uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. / autor: PAP/Alena Solomonova
Trwa 1513. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czwartek, 16 kwietnia 2026 r.

00:02. Rosja zaatakowała przy użyciu 21 rakiet i 362 dronów

Wojska rosyjskie zaatakowały w środę centralne i południowe obwody Ukrainy przy użyciu 21 pocisków manewrujących oraz 362 bezzałogowych statków powietrznych – poinformowały wieczorem ukraińskie wojska powietrzne. Przekazano, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub zneutralizowała niemal wszystkie.

Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że wieczorem armia rosyjska wykorzystała do ataku 20 pocisków manewrujących typu Ch-101, pocisk manewrujący typu Iskander-K oraz 361 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, Gerbera, Italmas i innych typów.

Według wstępnych danych obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 369 celów rosyjskich: 19 pocisków manewrujących Ch-101, jeden pocisk manewrujący Iskander-K i 349 bezzałogowych statków powietrznych. Ponadto, w sześciu różnych lokalizacjach trafiono jedną z rakiet i 12 dronów bojowych.

Celem jednego z popołudniowych ataków była także Odessa, gdzie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny.

Na skutek ataku zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych

— przekazał portal Ukraińska Prawda, powołując się na szefa miejskiej administracji wojskowej w Odessie, Serhija Łysaka.

red/PAP/Facebook/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

