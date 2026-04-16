Prezydent Słowacji Peter Pellegrini oświadczył, że wezwanie papieża do pokoju nie może być celem ataków politycznych. W podobnym duchu ubolewanie nad wypowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa o Leonie XIV wyrazili słowaccy biskupi.
Dążenie do pokoju, spokoju i ochrony życia uosabia podstawowe zasady chrześcijaństwa, a głowa Kościoła katolickiego wzywa do nich całkowicie słusznie
— napisał Pellegrini w specjalnym oświadczeniu.
Ddodał, że papież nie reprezentuje samego siebie, ale miliardy ludzi na świecie, którzy wyznają chrześcijaństwo i jego ideały.
Jeśli dążenie do pokoju i pragnienie ochrony życia ludzkiego będą siłą napędową najpotężniejszych polityków tego świata, Ziemia będzie spokojniejszym i bardziej bezpiecznym miejscem do życia
— stwierdził prezydent Słowacji.
W oświadczeniu nie pada nazwisko Trumpa, który w ostatnich dniach krytykował papieża.
Wsparcie biskupów
Poparcie dla Leona XIV wyrazili też słowaccy biskupi. „Wyrażamy ubolewanie z powodu słów skierowanych do papieża przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i przyłączamy się do apelu o pokój. Duchowy i moralny autorytet papieża nie kieruje się logiką politycznej konfrontacji, lecz wiernością Ewangelii” - stwierdzili w komunikacie Konferencji Biskupów Słowacji.
Trump w ostatnich dniach krytykował papieża po jego wezwaniach do pokoju na Bliskim Wschodzie. Leon XIV, który jest pierwszym papieżem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych, odpowiedział prezydentowi, że nadal będzie występował przeciwko wojnie i nie boi się jego administracji.
Adrian Siwek/PAP
