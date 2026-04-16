Trump krytykuje papieża. Prezydent Słowacji: "Dążenie do pokoju, spokoju i ochrony życia uosabia podstawowe zasady chrześcijaństwa"

Prezydent Słowacji broni Leona XIV / autor: European Parliament from EU, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Prezydent Słowacji Peter Pellegrini oświadczył, że wezwanie papieża do pokoju nie może być celem ataków politycznych. W podobnym duchu ubolewanie nad wypowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa o Leonie XIV wyrazili słowaccy biskupi.

Dążenie do pokoju, spokoju i ochrony życia uosabia podstawowe zasady chrześcijaństwa, a głowa Kościoła katolickiego wzywa do nich całkowicie słusznie

— napisał Pellegrini w specjalnym oświadczeniu.

Ddodał, że papież nie reprezentuje samego siebie, ale miliardy ludzi na świecie, którzy wyznają chrześcijaństwo i jego ideały.

Jeśli dążenie do pokoju i pragnienie ochrony życia ludzkiego będą siłą napędową najpotężniejszych polityków tego świata, Ziemia będzie spokojniejszym i bardziej bezpiecznym miejscem do życia

— stwierdził prezydent Słowacji.

W oświadczeniu nie pada nazwisko Trumpa, który w ostatnich dniach krytykował papieża.

Wsparcie biskupów

Poparcie dla Leona XIV wyrazili też słowaccy biskupi. „Wyrażamy ubolewanie z powodu słów skierowanych do papieża przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i przyłączamy się do apelu o pokój. Duchowy i moralny autorytet papieża nie kieruje się logiką politycznej konfrontacji, lecz wiernością Ewangelii” - stwierdzili w komunikacie Konferencji Biskupów Słowacji.

Trump w ostatnich dniach krytykował papieża po jego wezwaniach do pokoju na Bliskim Wschodzie. Leon XIV, który jest pierwszym papieżem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych, odpowiedział prezydentowi, że nadal będzie występował przeciwko wojnie i nie boi się jego administracji.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

