Przewodniczący słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego Zoran Stevanović chce przeprowadzić referendum w sprawie ewentualnego wyjścia Słowenii z NATO. „Zasygnalizował też otwartość na zmiany w stosunkach zagranicznych Słowenii, w tym potencjalne zaangażowanie w krajach spoza tradycyjnych sojuszy zachodnich” - podał portal europeanconservative.com.
„Lublana centrum decyzyjnym dla Słowenii”
Stevanović jest liderem partii Resnica.ca (Partia Prawdy). Nową funkcję w parlamencie objął w wyniku niedawnych wyborów, w których partie liberalne nie uzyskały wyraźnej większości.
Jak czytamy w portalu European Conservative, Stevanović potwierdził inicjatywę w oświadczeniu, w którym napisał, że jego propozycja jest „częścią szerszego zobowiązania do bardziej niezależnego i suwerennego podejścia do polityki zagranicznej”.
Obiecałem obywatelom referendum w sprawie wyjścia z NATO i zorganizujemy to referendum
— powiedział Stevanović, cytowany przez europeanconservative.com.
Zdaniem Stevanovicia, „Słowenia powinna odzyskać kontrolę nad swoimi decyzjami strategicznymi”, co ma znaczyć, że „Lublana musi stać się centrum decyzyjnym dla Słowenii, a nie Bruksela”.
Nowe sojusze Słowenii?
Stevanović wskazał również, że jego partia popiera szerszą reorientację słoweńskiego zaangażowania międzynarodowego. Zasugerował zmniejszenie zależności od instytucji wielostronnych, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), oraz unikanie angażowania się w zewnętrzne konflikty wojskowe lub dyplomatyczne, które określił jako sprzeczne z interesami narodowymi
— czytamy w europeanconservative.com.
Co więcej, Stevanović „zasygnalizował otwartość na zmiany w stosunkach zagranicznych Słowenii, w tym potencjalne zaangażowanie w krajach spoza tradycyjnych sojuszy zachodnich”.
Oświadczył, że zamierza prowadzić dialog z szerokim gronem partnerów, podkreślając współpracę „pomimo muru, jaki powstał między Wschodem a Zachodem”
— pisze portal.
W zeszłym roku Robert Golob, liberalny premier Słowenii, ogłosił, że zorganizuje referendum konsultacyjne w sprawie członkostwa kraju w NATO. Później parlament Słowenii uchylił decyzję rządu. Jednak Socjaldemokraci (SD), którzy wchodzą w skład koalicji rządzącej, sprzeciwili się tej decyzji. Ich ugrupowanie nadal popiera przeprowadzenie referendum.
Czytaj także
SC/europeanconservative.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758062-czesc-politykow-ze-slowenii-chce-referendum-ws-wyjscia-z-nato
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.