Mustafa Ciftci, minister spraw wewnętrznych Turcji, ogłosił, że w strzelaninie w mieście Kahramanmaras zginęło dziewięć osób, a 13 jest rannych - przekazała agencja Anadolu.
Minister Ciftci dodał, że spośród rannych sześć osób znajduje się w stanie krytycznym.
Według wcześniejszych informacji w ataku zginęły cztery osoby, a rannych zostało 20.
Kim był napastnik?
Napastnik, uczeń ósmej klasy gimnazjum, w którym doszło do ataku, popełnił samobójstwo. Władze podkreśliły, że motywy nastolatka są wciąż wyjaśniane przez śledczych.
Adam Stankiewicz/PAP/X
