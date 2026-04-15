Cztery osoby zostały zabite, a 20 rannych w strzelaninie w szkole w prowincji Kahramanmaras na południu Turcji - poinformował gubernator prowincji Mukerrem Unluer, cytowany przez tureckie media. To druga od wczoraj strzelanina na terenie szkoły w tym kraju.
Telewizja NTV podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest nauczyciel, a trzy kolejne to uczniowie. Napastnika zidentyfikowano jako ucznia szkoły, w której dokonał ataku.
Adam Stankiewicz/PAP/X
