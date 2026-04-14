Trwa 1512. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 15 kwietnia 2026 r.
00:03. Zełenski w Oslo - Ukraina wobec obaw o dostawy broni z USA zacieśnia współpracę z Norwegią
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył na konferencji prasowej w Oslo, że obawia się opóźnień w dostawach broni przeciwlotniczej z USA. Jednocześnie podpisał z norweskim premierem porozumienie o pogłębionej współpracy, obejmującej m.in. produkcję ukraińskich dronów w Norwegii i wsparcie lotnicze.
Zełenski powiedział, że wojna na Bliskim Wschodzie może wpływać na tempo dostaw uzbrojenia dla Ukrainy, szczególnie rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. Przyznał, że Kijów szuka także alternatywnych źródeł pozyskania takiego uzbrojenia.
Mam nadzieję, że prezydent USA rozumie wszystkie konsekwencje ewentualnego wstrzymania dostaw lub podobnych decyzji. Mam nadzieję, że rozumie to nie tylko on, ale cały jego zespół
— zauważył ukraiński przywódca.
Po rozmowach z premierem Jonasem Gahrem Stoere dwaj liderzy podpisali deklarację o zacieśnieniu współpracy w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa. Rząd w Oslo podał, że dokument obejmuje rozwój nowych technologii, zwiększenie produkcji zbrojeniowej i bliższą współpracę przemysłów obronnych obu państw.
Szczególną uwagę liderzy zwrócili na uruchomienie produkcji ukraińskich dronów na terytorium Norwegii. Stoere zapowiedział też współpracę przy zwiększaniu produkcji systemów przeciwlotniczych i amunicji.
Zełenski podkreślił, że ukraińskie doświadczenia w zwalczaniu irańskich dronów typu Shahed są już wykorzystywane na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki Perskiej, a Kijów jest gotów dzielić się tym know-how również z europejskimi partnerami.
Technologia rozwija się na Ukrainie bardzo szybko, a Ukraińcy uczą nas wiele o nowoczesnej wojnie
— powiedział Stoere.
Premier dodał, że sześć przekazanych Ukrainie myśliwców F-16 przechodzi ostatnie przygotowania techniczne i po zakończeniu prac ma wejść do służby w ukraińskich siłach powietrznych.
Do Norwegii mają natomiast przyjechać ukraińscy instruktorzy wojskowi, którzy będą szkolić siły zbrojne tego kraju i przekazywać doświadczenia z wojny z Rosją. Ma to wesprzeć modernizację obrony i gotowość na sytuacje kryzysowe.
Wcześniej we wtorek Zełenski złożył wizytę w Berlinie, gdzie Ukraina i Niemcy uzgodniły pakiet porozumień obronnych wart 4 mld euro. Pakiet ma objąć kilkaset pocisków do systemów Patriot, dostawę 36 wyrzutni IRIS-T oraz wspólną produkcję 5 tys. dronów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Berlin i Kijów podpisały też ustalenia dotyczące współpracy przy poszukiwaniu i eksploatacji ukraińskich surowców mineralnych oraz w bezpieczeństwie energetycznym.
red/PAP/Facebook/X
