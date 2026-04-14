RELACJA. 47. dzień wojny z Iranem. Kraje europejskie przygotowują plan wysłania po wojnie okrętów do cieśniny Ormuz bez USA

Teheran / autor: PAP/EPA
Teheran / autor: PAP/EPA

Trwa 47. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Środa, 15 kwietnia 2026 r.

00:02. „WSJ”: Kraje europejskie przygotowują plan wysłania po wojnie okrętów do cieśniny Ormuz bez USA

Kraje europejskie opracowują plan udrożnienia żeglugi przez cieśninę Ormuz, w tym w wysłania okrętów do usuwania min po zakończeniu wojny - podał „Wall Street Journal”. Inicjatywa ma wykluczyć z działań Stany Zjednoczone.

Jak podała gazeta, głównymi autorami planowanej inicjatywy są Francja i Wielka Brytania, które chcą zbudować szeroką międzynarodową koalicję, lecz bez udziału sił USA. Spodziewany jest jednak udział Niemiec.

Ostatecznym celem ma być zapewnienie regularnej eskorty wojskowej i nadzoru nad cieśniną za pośrednictwem fregat i niszczycieli, aby zapewnić armatorom pewność, że przepływ przez cieśninę jest bezpieczny. Na tym etapie nie jest jasne, jak dużych sił będzie to wymagać. Obok niszczycieli państwa miałyby wysłać okręty przeciwminowe. W tym obszarze bowiem Europa dysponuje znacznie większymi zasobami niż Stany Zjednoczone.

Według francuskich i brytyjskich urzędników, w piątek ma się odbyć pierwsze wirtualne spotkanie w tej sprawie. Zaproszone poza państwami europejskimi są też Chiny i Indie, choć nie wiadomo, czy wezmą udział.

Jak pisze „WSJ”, francuscy dyplomaci uważają, że jakiekolwiek zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w operację uczyniłoby ją mniej akceptowalną dla Teheranu, podczas gdy brytyjscy urzędnicy obawiają się, że pominięcie Amerykanów rozgniewa prezydenta Donalda Trumpa i ograniczy zakres operacji.

Prezydent Trump publicznie żądał od sojuszników wysłania okrętów, by otworzyć cieśninę jeszcze przed zakończeniem wojny, lecz państwa te odmówiły, ze względu m.in. na duże ryzyko operacji i wplątanie ich w wojnę. Trump zżymał się też, że państwa te zaoferowały przysłanie okrętów po zakończeniu walk, twierdząc, że wtedy nie będzie to już potrzebne.

red/PAP/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

