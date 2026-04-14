Mocne spięcie! Meloni: "Słowa Trumpa wobec Ojca Świętego są nie do przyjęcia". Prezydent USA: "Myślałem, że ma odwagę. Myliłem się"

Mocne spięcie między Meloni a Trumpem ws. Leona XIV / autor: Governo italiano, CC BY-SA 3.0 IT <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/deed.en>, via Wikimedia Commons
Coraz bardziej napięte stają się relacje pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem a premier Włoch Giorgią Meloni. Liderów mocno poróżniła teraz kwestia podejścia do stanowiska papieża Leona XIV. Politycy wzajemnie nie szczędzili sobie cierpkich słów.

W ostatnich dniach prezydent USA niepochlebnie wypowiadał się na temat papieża Leona XIV, krytykując go m.in. za jego podejście do wojny przeciwko Iranowi oraz stanowisko ws. migrantów.

Reakcja Meloni

Giorgia Meloni w rozmowie z dziennikarzami skrytykowała atak Donalda Trumpa na papieża Leona XIV.

Słowa Trumpa wobec Ojca Świętego są nie do przyjęcia

— wskazała.

Papież jest głową Kościoła Katolickiego i słuszne oraz normalne jest, że wzywa do pokoju i potępia wszystkie formy wojny

— podkreśliła.

Odpowiedź Trumpa

Niepochlebnie o włoskiej premier wypowiadał się Donald Trump, który udzielił wywiadu centrolewicowemu włoskiemu dziennikowi „Corriere della Sera”. W rozmowie z mediami krytykował Włochy za to, że nie chcą pomagać USA w wojnie z Iranem. Stwierdził, że Meloni „nie chce pomóc mu pozbyć się broni nuklearnej”. Wskazał ponadto, że od dawna nie rozmawiał z włoską liderką.

Jest zupełnie inna, niż myślałem. To nie jest ta sama osoba, a Włochy nie będą tym samym krajem

— stwierdził.

Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę. Myliłem się

— dodał.

Trump odpowiedział także na krytykę Meloni, jeżeli chodzi o papieża Leona XIV.

Niedopuszczalne jest to, co robi włoska premier

— stwierdził.

Nie obchodzi jej to, czy Iran ma broń nuklearną, i że wysadziłby Włochy w powietrze w dwie minuty, gdyby miał taką możliwość

— dodał.

Krytyka Leona XIV

Amerykański prezydent kolejny raz także skrytykował Ojca Świętego.

Papież nie ma pojęcia, co dzieje się w Iranie

— powiedział.

Nie rozumie i nie powinien wypowiadać się o wojnie, bo nie wie, co się tam dzieje. Nie rozumie, że w ubiegłym miesiącu zabili w Iranie 42 tysiące protestujących

— dodał.

Adrian Siwek/X/Fox News/TVN24/Corriere della Sera

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

