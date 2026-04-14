Coraz bardziej napięte stają się relacje pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem a premier Włoch Giorgią Meloni. Liderów mocno poróżniła teraz kwestia podejścia do stanowiska papieża Leona XIV. Politycy wzajemnie nie szczędzili sobie cierpkich słów.
W ostatnich dniach prezydent USA niepochlebnie wypowiadał się na temat papieża Leona XIV, krytykując go m.in. za jego podejście do wojny przeciwko Iranowi oraz stanowisko ws. migrantów.
Reakcja Meloni
Giorgia Meloni w rozmowie z dziennikarzami skrytykowała atak Donalda Trumpa na papieża Leona XIV.
Słowa Trumpa wobec Ojca Świętego są nie do przyjęcia
— wskazała.
Papież jest głową Kościoła Katolickiego i słuszne oraz normalne jest, że wzywa do pokoju i potępia wszystkie formy wojny
— podkreśliła.
Odpowiedź Trumpa
Niepochlebnie o włoskiej premier wypowiadał się Donald Trump, który udzielił wywiadu centrolewicowemu włoskiemu dziennikowi „Corriere della Sera”. W rozmowie z mediami krytykował Włochy za to, że nie chcą pomagać USA w wojnie z Iranem. Stwierdził, że Meloni „nie chce pomóc mu pozbyć się broni nuklearnej”. Wskazał ponadto, że od dawna nie rozmawiał z włoską liderką.
Jest zupełnie inna, niż myślałem. To nie jest ta sama osoba, a Włochy nie będą tym samym krajem
— stwierdził.
Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę. Myliłem się
— dodał.
Trump odpowiedział także na krytykę Meloni, jeżeli chodzi o papieża Leona XIV.
Niedopuszczalne jest to, co robi włoska premier
— stwierdził.
Nie obchodzi jej to, czy Iran ma broń nuklearną, i że wysadziłby Włochy w powietrze w dwie minuty, gdyby miał taką możliwość
— dodał.
Krytyka Leona XIV
Amerykański prezydent kolejny raz także skrytykował Ojca Świętego.
Papież nie ma pojęcia, co dzieje się w Iranie
— powiedział.
Nie rozumie i nie powinien wypowiadać się o wojnie, bo nie wie, co się tam dzieje. Nie rozumie, że w ubiegłym miesiącu zabili w Iranie 42 tysiące protestujących
— dodał.
Adrian Siwek/X/Fox News/TVN24/Corriere della Sera
