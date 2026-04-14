Politycy należący do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów domagają się, aby Unia Europejska podjęła walkę z prześladowaniem chrześcijan i powołała Europejskiego Koordynatora ds. zwalczania chrystianofobii.
1050 lat temu Polska przyjęła chrzest. To dobry moment, żeby przypomnieć, że Europa wyrasta z chrześcijańskich korzeni. Niestety dziś chrześcijaństwo jest najbardziej atakowaną religią nie tylko na świecie, ale i w Europie, kolebce chrześcijaństwa
— wskazała europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska.
Zwróciła ona uwagę, że palone są kościoły, niszczone krzyże, atakowane są jarmarki bożonarodzeniowe.
Czy wiecie, że Europa powołała instytucje dedykowane do walki z antysemityzmem, islamofobią. A co z nami? Z chrześcijanami? Obudźmy się. Żądamy powołania Europejskiego Koordynatora ds. zwalczania chrystianofobii.
— podkreśliła.
Jadwiga Wiśniewska zaapelowała o podpisywanie petycji ws. powołania koordynatora. Link znaleźć można klikajać: TUTAJ.
Mocny apel
Na stronie znalazło się nagranie z wypowiedziami europosłów z pięciu krajów, którzy apelowali o podpisanie petycji.
Nienawiść wobec chrześcijan rośnie w Europie. Każdego roku odnotowuje się setki ataków, aktów wandalizmu wobec kościołów, profanacji oraz aktów dyskryminacji. Według Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Wobec Chrześcijan w Europie ponad 2200 aktów antychrześcijańskich zostało odnotowanych w 2023, jak i 2024 roku, co stanowi wzrost o ponad 35 procent w porównaniu z latami poprzednimi
— powiedział Laurence Trochu, francuska europosłanka.
Pomimo tych danych instytucje europejskie w zasadzie milczą. Istnieje już koordynator ds. walki z islamofobią i antysemitymem. Jednak na poziomie UE nie podejmie się żadnych działań w obronie chrześcijan. Ani w Europie, ani na świecie.
— wskazał Bert-Jan Ruissen, holenderski europoseł.
Europa wyrasta z chrześcijańskich korzeni. To właśnie chrześcijaństwo przez wieki kształtowało naszą cywilizację, jej kulturę, system wartości i sposób myślenia o człowieku. Z niego wyrasta europejski humanizm i nasze rozumienie praw człowieka. Dlatego Europa nie może odcinać się od swoich korzeni, bo Europa bez chrześcijańskich wartości przestanie istnieć. Dziś chrześcijaństwo jest atakowane zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Spotyka się z krytyką, jest podważane właśnie tu, w Europie, gdzie narodziło się jako fundament naszej cywilizacji
— podkreśliła Jadwiga Wiśniewska, polska europosłanka.
W obliczu tej poważnej sytuacji, którą ignorują zarówno media, jak i nasze instytucje, my wybrani przedstawiciele grupy EKR, zdecydowaliśmy się działać. Poprzez uruchomienie petycji na rzecz ustanowienia koordynatora ds. walki z chrystianofobią, wysyłamy silny i jednoznaczny komunikat. Komunikat cywilizacji, która stoi przy swoich wartościach i jest gotowa zdecydowanie ich bronić.
— zaznaczył Stephen Nikola Bartulica, chorwacki europoseł.
Naszą misją jest informować i działać, potępiając ataki na chrześcijan w Unii Europejskiej oraz przypominając o konieczności jedności i obrony naszych wartości. W sercu tej jedności znajduje się święty Benedykt, pomost między Europą a chrześcijaństwem, który dał chrześcijanom wspólny język - łacinę oraz wspólne fundamenty. Od Andaluzji po Danię, od Estonii po Anglię, przez Włochy. Nie ma góry bez krzyża i nie ma kraju bez kościoła. To są znaki wspólnej cywilizacji europejskiej i chrześcijańskiej, której siła tkwi w jej jedności kulturowej, a jej przyszłość zależy wyłącznie od naszej woli obrony
— podkreślił Paulo Inselivini, włoski europoseł.
Adrian Siwek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757995-ekr-domaga-sie-aby-ue-w-koncu-zaczela-bronic-chrzescijan
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.