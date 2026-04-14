EKR domaga się, aby Unia Europejska w końcu zaczęła bronić chrześcijan! Wiśniewska: Europa nie może odcinać się od swoich korzeni

EKR domaga się, aby UE w końcu zaczęła bronić chrześcijan
EKR domaga się, aby UE w końcu zaczęła bronić chrześcijan / autor: fratria

Politycy należący do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów domagają się, aby Unia Europejska podjęła walkę z prześladowaniem chrześcijan i powołała Europejskiego Koordynatora ds. zwalczania chrystianofobii.

1050 lat temu Polska przyjęła chrzest. To dobry moment, żeby przypomnieć, że Europa wyrasta z chrześcijańskich korzeni. Niestety dziś chrześcijaństwo jest najbardziej atakowaną religią nie tylko na świecie, ale i w Europie, kolebce chrześcijaństwa

— wskazała europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska.

Zwróciła ona uwagę, że palone są kościoły, niszczone krzyże, atakowane są jarmarki bożonarodzeniowe.

Czy wiecie, że Europa powołała instytucje dedykowane do walki z antysemityzmem, islamofobią. A co z nami? Z chrześcijanami? Obudźmy się. Żądamy powołania Europejskiego Koordynatora ds. zwalczania chrystianofobii.

— podkreśliła.

Jadwiga Wiśniewska zaapelowała o podpisywanie petycji ws. powołania koordynatora. Link znaleźć można klikajać: TUTAJ.

Mocny apel

Na stronie znalazło się nagranie z wypowiedziami europosłów z pięciu krajów, którzy apelowali o podpisanie petycji.

Nienawiść wobec chrześcijan rośnie w Europie. Każdego roku odnotowuje się setki ataków, aktów wandalizmu wobec kościołów, profanacji oraz aktów dyskryminacji. Według Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Wobec Chrześcijan w Europie ponad 2200 aktów antychrześcijańskich zostało odnotowanych w 2023, jak i 2024 roku, co stanowi wzrost o ponad 35 procent w porównaniu z latami poprzednimi

— powiedział Laurence Trochu, francuska europosłanka.

Pomimo tych danych instytucje europejskie w zasadzie milczą. Istnieje już koordynator ds. walki z islamofobią i antysemitymem. Jednak na poziomie UE nie podejmie się żadnych działań w obronie chrześcijan. Ani w Europie, ani na świecie.

— wskazał Bert-Jan Ruissen, holenderski europoseł.

Europa wyrasta z chrześcijańskich korzeni. To właśnie chrześcijaństwo przez wieki kształtowało naszą cywilizację, jej kulturę, system wartości i sposób myślenia o człowieku. Z niego wyrasta europejski humanizm i nasze rozumienie praw człowieka. Dlatego Europa nie może odcinać się od swoich korzeni, bo Europa bez chrześcijańskich wartości przestanie istnieć. Dziś chrześcijaństwo jest atakowane zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Spotyka się z krytyką, jest podważane właśnie tu, w Europie, gdzie narodziło się jako fundament naszej cywilizacji

— podkreśliła Jadwiga Wiśniewska, polska europosłanka.

W obliczu tej poważnej sytuacji, którą ignorują zarówno media, jak i nasze instytucje, my wybrani przedstawiciele grupy EKR, zdecydowaliśmy się działać. Poprzez uruchomienie petycji na rzecz ustanowienia koordynatora ds. walki z chrystianofobią, wysyłamy silny i jednoznaczny komunikat. Komunikat cywilizacji, która stoi przy swoich wartościach i jest gotowa zdecydowanie ich bronić.

— zaznaczył Stephen Nikola Bartulica, chorwacki europoseł.

Naszą misją jest informować i działać, potępiając ataki na chrześcijan w Unii Europejskiej oraz przypominając o konieczności jedności i obrony naszych wartości. W sercu tej jedności znajduje się święty Benedykt, pomost między Europą a chrześcijaństwem, który dał chrześcijanom wspólny język - łacinę oraz wspólne fundamenty. Od Andaluzji po Danię, od Estonii po Anglię, przez Włochy. Nie ma góry bez krzyża i nie ma kraju bez kościoła. To są znaki wspólnej cywilizacji europejskiej i chrześcijańskiej, której siła tkwi w jej jedności kulturowej, a jej przyszłość zależy wyłącznie od naszej woli obrony

— podkreślił Paulo Inselivini, włoski europoseł.

Adrian Siwek

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

