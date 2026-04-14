Kolumbia wdroży plan kontroli populacji „hipopotamów Pabla Escobara” – potomków zwierząt z prywatnego zoo narkobarona. Eutanazji ma być poddanych nawet 80 osobników – poinformowała dziś kolumbijska minister środowiska Irene Velez.
Kolumbia jest jedynym krajem poza Afryką, w którym żyje dzika populacja hipopotamów. Według badania opublikowanego przez Narodowy Uniwersytet Kolumbii, na terytorium państwa może żyć około 170 tych zwierząt. Są one potomkami czterech osobników sprowadzonych nielegalnie do prywatnego zoo Pabla Escobara – narkobarona zabitego w 1993 r.
Żyją one w centralnej części kraju – w pobliżu rzeki Magdalena, gdzie stanowią zagrożenie dla mieszkańców oraz rodzimych gatunków zwierząt, w tym żółwi i manatów.
Niekontrolowane rozmnażanie hipopotamów
Poprzednie próby regulacji ich liczebności, takie jak sterylizacja, okazały się niewystarczająco skuteczne, dlatego, według kolumbijskiego rządu, eutanazja zwierząt jest konieczna.
Jeśli tego nie zrobimy, nie będziemy w stanie kontrolować populacji. Musimy podjąć te działania, aby chronić nasze ekosystemy
— powiedziała Velez.
Poinformowała, że w przeciwnym wypadku liczba hipopotamów może wzrosnąć do 2030 r. do ponad 500 osobników. Plan kontroli populacji hipopotamów ma zacząć być wdrażany w drugiej połowie 2026 r.
Jak przekazała Velez, prowadzone są również rozmowy z rządami ośmiu krajów w sprawie przeniesienia części zwierząt do ogrodów zoologicznych lub rezerwatów. Kolumbijskie hipopotamy mają jednak wady genetyczne wynikające z chowu wsobnego, co zmniejszyło zainteresowanie niektórych instytucji ich przyjęciem.
Prywatne zoo barona narkotykowego
W prywatnym zoo w wiejskiej rezydencji Pabla Escobara, na ranczo w Hacienda Napoles, żyło około 200 zwierząt. Były wśród nich m.in. słonie, żyrafy, zebry, strusie i kangury. Kolumbijski rząd przejął nieruchomość po śmierci narkobarona i przeniósł większość zwierząt do krajowych ogrodów zoologicznych.
Jednak hipopotamy – najprawdopodobniej trzy samice i jeden samiec – uznano za zbyt niebezpieczne do przetransportowania. Przedostały się one do środowiska naturalnego i rozmnożyły.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757988-hipopotamy-escobara-do-odstrzalu-tak-zdecydowal-rzad-kolumbii
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.