Komisja śledcza opublikowała druzgocący raport na temat morderstwa trzech dziewczynek, popełnionego przez Axela Rudakubanę w angielskim Southport w lipcu 2024 r. Z dokumentu wynika, że masakry dokonanej przez 17-latka można było uniknąć. Dyrektora szkoły, do której chodził zabójca, podczas śledztwa zeznała, że była naciskana przez służby zdrowia psychicznego, aby „ze względu na pochodzenie etniczne minimalizować zagrożenie, jakie stwarzał Radukabana”.
Morderstwo dziewczynek. Najmłodsza miała 6 lat
Axel Rudakubana urodził się już w Wielkiej Brytanii, ale miał pochodzenie rwandyjskie. W lipcu 2024 r. nastolatek wtargnął z nożem na zajęcia dla dzieci inspirowane twórczością Taylor Swift. Rudakubana zamordował sześcioletnią Bebe King, dziewięcioletnią Alice da Silva Aguiar i siedmioletnią Elsie Dot Stancombe. Próbował też zabić kolejnych 10 osób.
Zabójca odsiaduje karę dożywotniego pozbawienia wolności. O łaskę może się ubiegać po 52 latach pobytu za kratkami.
Po śmierci dzieci w kilku brytyjskich miastach wybuchły zamieszki. Manifestanci wznosili hasła, by „zatrzymać łodzie”, chodziło o wstrzymanie niekontrolowanej imigracji na Wyspy. Lewicowy rząd Wielkiej Brytanii szybko stłamsił demonstracje, które nękane były również przez islamskie bojówki.
Pięć kluczowych błędów
Jesienią zeszłego roku specjalna komisja powołana przez rząd przez kilka tygodni prowadziła śledztwo, które miał odpowiedzieć, czy i jak można było uniknąć tragedii wstrząsającą całym światem.
Jak czytamy na stronie Liverpool Echo, w raporcie, liczącym kilkaset stron, wskazano pięć kluczowych błędów.
— Żadna agencja nie wzięła na siebie odpowiedzialności za ocenę i zarządzanie poważnym ryzykiem, jakie stwarzał Rudakubana
— Istotne informacje były wielokrotnie tracone, rozmywane lub źle zarządzane w różnych agencjach
— Postępowanie Rudakubany błędnie przypisano diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu, co doprowadziło do braku reakcji i niepodjęcia działań w odpowiedzi na jego niebezpieczne zachowanie
— Jego zachowanie w sieci, które wyraźnie wskazywało na obsesję na punkcie przemocy, nigdy nie zostało należycie zbadane
— Rodzice Rudakubany nie postawili żadnych granic, pozwalając na dostarczanie noży i broni do domu. Nie zgłosili służbom kluczowych informacji o popadaniu syna w obsesję na punkcie przemocy i to na kilka dni przed atakiem.
Osłabić zagrożenie ze względu na pochodzenie etniczne mordercy
Do wydarzeń sprzed blisko dwóch odniósł się też Chris Philp z partii konserwatywnej, będący w gabinecie cieni szefem spraw wewnętrznych.
Powołał się on zeznania dyrektorki szkoły, do której chodził zabójca.
Służby zdrowia psychicznego wywierały na nią presję, aby osłabiała poczucie zagrożenia, jakie stwarzał Rudakubana ze względu na jego pochodzenie etniczne
— powiedział Philp.
Pochodzenie etniczne nigdy nie powinno być brane pod uwagę, gdy agencja podejmuje kroki w celu ochrony społeczeństwa. Wszyscy powinni być po prostu traktowani dokładnie tak samo. Nie możemy pozwolić, by niebezpieczne osoby unikały zatrzymania ze względów bezpieczeństwa publicznego tylko ze względu na swoje pochodzenie etniczne
— przekonywał konserwatysta.
Czytaj także
SC/Liverpoolecho.com/BBC
