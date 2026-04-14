USA prowadzą blokadę Cieśniny Ormuz, ale okazało się, że trzem jednostkom udało się mimo to przedostać. Wśród nich znalazł się tankowiec należący do Chińskiego Republiki Ludowej, który wiezie 250 tys. baryłek metanolu, które załadował w porcie Hamrija.
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział dwa dni temu wprowadzenie blokady, gdy oznajmiono, że rozmowy pokojowe w Islamabadzie nie doprowadziły do porozumienia między USA a Iranem.
Blokada ma dotyczyć statków, wpływających lub wypływających z irańskich portów. Jednak choć trzy statki, które przepłynęły przez cieśninę Ormuz są powiązane z Teheranem, to nie zmierzały do portów irańskich. Nie są więc objęte blokadą - zauważył Reuters.
Czytaj także
Płynący pod banderą Panamy tankowiec Peace Gulf zmierza do portu Hamrija w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zazwyczaj przewozi irański surowiec do nienależących do Iranu portów na Bliskim Wschodzie - wynika z danych firmy analitycznej Kpler.
Chiński tankowiec przepłynął przez blokadę
Wcześniej przez cieśninę przepłynęły dwa tankowce objęte sankcjami USA. Murlikishan, który udaje się do Iraku po olej opałowy wcześniej, pod inna nazwą, transportował rosyjską i irańską ropę.
Drugi tankowiec objęty sankcjami, Rich Starry, byłby pierwszym, który przepłynął przez cieśninę Ormuz i opuścił Zatokę Perską od czasu rozpoczęcia blokady - podkreślił Reuters powołując się na dane monitorujących ruch morski firm LSEG i Kpler. Jest objęty sankcjami USA za współpracę z Iranem. Jednostka należąca do Chińskiej Republiki Ludowej przewozi metanol z portu Hamrija (250 tys. baryłek).
Czytaj także
W pierwszych dniach konfliktu rozpoczętego 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, Teheran ogłosił, że blokuje cieśninę Ormuz - szlak, którym eksportowano ropę i gaz z Zatoki Perskiej. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu cen paliw. Iran zapowiedział też, że chce pobierać od przepływających przez cieśninę statków opłaty sięgające nawet 2 mln dolarów od tankowca.
xyz/PAP
