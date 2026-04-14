Peter Magyar, lider zwycięskiej w wyborach parlamentarnych na Węgrzech partii TISZA, zapowiedział, że jego rząd zawiesi nadawanie programów informacyjnych w państwowych mediach.
Zgodnie z zapowiedziami przyszłego premiera „zatrzymanie propagandy finansowanej przez państwo” poprzez zawieszenie nadawania wiadomości z „przejętych przez państwo” stacji telewizyjnych i radiowych do czasu, aż nowa rada nadzorcza będzie w stanie zapewnić obiektywne relacje, będzie jednym z pierwszych kroków nowego rządu - powiadomił brytyjski dziennik „Guardian”.
TISZA zdobyła w niedzielnych wyborach większość konstytucyjną. Magyar przekonywał, że odbuduje demokrację i wykorzeni korupcję.
Ciekawe, czy Magyar wzoruje się tutaj się na Donaldzie Tusku i jego ekipie, która na początku swoich rządów weszła siłowo i brutalnie do publicznych nadawców.
kpc/PAP/wPolityce.pl
