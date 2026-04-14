Prezydent USA Donald Trump wyraził przekonanie, że zrobił dla Kościoła katolickiego więcej niż jakikolwiek inny prezydent w ciągu ostatnich 100 lat. Dodał, że papież Leon XIV nie powinien angażować się w politykę. Dlaczego usunął kontrowersyjną, a wręcz skandaliczną grafikę? „Normalnie nie lubię tego robić, ale nie chciałem, żeby ktoś był zdezorientowany. Ludzie byli zdezorientowani” - tłumaczył się.
Trump powtarza krytykę pod adresem papieża
Trump powiedział stacji CBS News, że nie zamierza dzwonić do papieża, którego ostro skrytykował dzień wcześniej we wpisie na swojej platformie Truth Social. Przyznał, że opublikował post po obejrzeniu programu „60 minutes”, w którym przedstawiono dezaprobatę Leona XIV wobec masowych deportacji i wojny z Iranem.
Nie ma racji w (tych) sprawach
— oświadczył Trump.
Według mnie nie powinien angażować się w politykę. Myślę, że najpewniej wyciągnął z tego takie wnioski
— dodał.
Powiedział też, że nie jest pewny, czy urodzony w USA papież Leon XIV odwiedzi Stany Zjednoczone w czasie jego prezydentury.
Nie mam pojęcia. To zależy od niego, nie ode mnie
— oznajmił Trump.
Czytaj także
„Ludzie byli zdezorientowani”
Prezydent przyznał, że był zaskoczony poruszeniem ze strony chrześcijańskiej prawicy z powodu opublikowania przez niego grafiki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, na której był ubrany w szaty Jezusa. Obrazek wczoraj usunięto z profilu prezydenta.
Trump powiedział, że grafika była wykonana przez „bardzo pięknego, utalentowanego artystę”. Zapewnił, że był przekonany, iż zdjęcie miało przedstawiać go jako lekarza, a nie Jezusa.
Pytany o to, dlaczego usunął grafikę, odparł:
Normalnie nie lubię tego robić, ale nie chciałem, żeby ktoś był zdezorientowany. Ludzie byli zdezorientowani.
„W czasie pandemii dałem im miliardy dolarów”
Trump wyraził też przekonanie, że zrobił „więcej dla Kościoła katolickiego niż jakikolwiek inny prezydent w ostatnich stu latach”.
W czasie pandemii dałem im miliardy dolarów. Tonęli. Dałem im miliardy dolarów na edukację i to nie jest odpowiedni sposób traktowania kogoś, kto był tak dobry
— skarżył się prezydent USA.
Leon XIV powiedział wczoraj dziennikarzom w samolocie w czasie podróży do Algierii, że będzie dalej apelował o pokój i wypowiadał się przeciwko wojnie. Oznajmił też, że nie boi się administracji USA. Wyjaśnił również, odnosząc się do słów Trumpa, że nie zamierza wchodzić z nim w dyskusję.
Czytaj także
Adam Kacprzak/PAP
