Trwa 46. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Wtorek, 14 kwietnia 2026 r.
00:01. Przywódca Hezbollahu wzywa rząd Libanu, by wycofał się z bezpośrednich rozmów z Izraelem
Przywódca Hezbollahu Naim Kassem wezwał libański rząd, by zrezygnował z zaplanowanych na wtorek bezpośrednich rozmów ambasadora Libanu w Waszyngtonie z ambasadorem Izraela na temat zawieszenia broni, które jego zdaniem są pozbawione sensu i będą niewiążące dla jego ugrupowania.
W przeddzień zaplanowanych na wtorek negocjacji Kassem oznajmił w wystąpieniu telewizyjnym, że Hezbollah nie zrezygnuje z walki z Izraelem, który prowadzi ostrzał jego pozycji w Libanie.
Również Wafik Safa, wysoki rangą członek rady politycznej Hezbollahu, powiedział agencji AP, że jego organizacja nie dostosuje się do żadnych ustaleń poczynionych podczas spotkania ambasadorów, któremu jest „zdecydowanie przeciwny”.
red/PAP/X/FB
