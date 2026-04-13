Trwa 1511. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czytaj także
Wtorek, 14 kwietnia 2026 r.
00:01. Siły zbrojne Ukrainy zaatakowały zakłady chemiczne w Czerepowcu w północnej Rosji
Ukraińskie siły zbrojne zaatakowały zakłady chemiczne w Czerepowcu w obwodzie wołogodzkim w północnej Rosji. Fabryka produkuje m.in. składniki materiałów wybuchowych i komponenty amunicji - poinformował na Telegramie dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) major Robert „Madiar” Browdi.
W nocy z niedzieli na poniedziałek ukraińskie drony trafiły co najmniej w dwóch miejscach zakłady Apatit, które produkują również nawozy sztuczne oraz produkty chemiczne dla przemysłu i podwójnego zastosowania.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757927-relacja-1511-dzien-wojny-na-ukrainie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.