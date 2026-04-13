NA ŻYWO

RELACJA. 1511 dzień wojny na Ukrainie. Siły zbrojne Ukrainy zaatakowały zakłady chemiczne w Czerepowcu w północnej Rosji

Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA
Trwa 1511. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Wtorek, 14 kwietnia 2026 r.

00:01. Siły zbrojne Ukrainy zaatakowały zakłady chemiczne w Czerepowcu w północnej Rosji

Ukraińskie siły zbrojne zaatakowały zakłady chemiczne w Czerepowcu w obwodzie wołogodzkim w północnej Rosji. Fabryka produkuje m.in. składniki materiałów wybuchowych i komponenty amunicji - poinformował na Telegramie dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) major Robert „Madiar” Browdi.

W nocy z niedzieli na poniedziałek ukraińskie drony trafiły co najmniej w dwóch miejscach zakłady Apatit, które produkują również nawozy sztuczne oraz produkty chemiczne dla przemysłu i podwójnego zastosowania.

red/PAP/X/FB

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

