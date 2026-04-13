Magyar spieszy się do przejęcia władzy. Naciska na prezydenta. "Nie może czekać na ostatni możliwy termin inauguracji parlamentu"

  • Świat
  • opublikowano:
Peter Magyar / autor: PAP/EPA/TIBOR ILLYES
Wzywam prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka do jak najszybszego zwołania inauguracyjnej sesji parlamentu - powiedział Peter Magyar, przewodniczący Tiszy, która po podliczeniu niemal 99 proc. głosów oddanych w wyborach uzyskała 138 mandatów w 199-osobowym parlamencie.

Oczekujemy niewielkich zmian na korzyść Tiszy, które mogą nam dać 141 czy 142 mandaty po uzyskaniu pełnych wyników wyborów

— powiedział Magyar, rozpoczynając swoją konferencję prasową w Budapeszcie.

Prezydent nie może czekać na ostatni możliwy termin inauguracji parlamentu, czyli 12 maja, ale musi jak najszybciej zwołać sesję inauguracyjną

— zaapelował Magyar.

Nie możemy marnować czasu. Węgry znajdują się w trudnej sytuacji w wielu kwestiach

— dodał.

Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów TISZA może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier, co daje jej konstytucyjną większość dwóch trzecich. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowy Mi Hazank, który może liczyć na sześć miejsc. W głosowaniu wzięło udział niemal 80 proc. wyborców, czyli prawie 6 mln osób.

Magyar: Węgrzy zagłosowali wczoraj za Europą

Węgrzy zagłosowali wczoraj za Europą - powiedział podczas konferencji prasowej w Budapeszcie lider Tiszy, Peter Magyar. Jego ugrupowanie, według szacunków opublikowanych na podstawie podliczenia 99 proc. głosów, uzyskało 138 mandatów w 199-osobowym parlamencie Węgier.

Niezależnie od tego, jak (rząd Orbana - PAP) próbował oddalić nas od Unii Europejskiej, Węgrzy (…) potwierdzili wczoraj swoje miejsce we Wspólnocie

— powiedział Magyar, przypominając, że tego samego dnia 23 lata temu, 12 kwietnia 2003 r., na Węgrzech przeprowadzono referendum, w którym zdecydowano o przystąpieniu kraju do UE.

Tłumacząc swój wyborczy sukces, przewodniczący Tiszy powiedział, że doprowadziło do niego „spotykanie się z ludźmi”.

W ostatnich latach spędziłem więcej czasu na ulicach i placach Węgier niż we własnym łóżku. Byłem w najmniejszych miastach, spotkałem się z milionami ludzi. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić, by im pomóc

— wyjaśnił.

Czytaj także

tkwl/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych