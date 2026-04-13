Wzywam prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka do jak najszybszego zwołania inauguracyjnej sesji parlamentu - powiedział Peter Magyar, przewodniczący Tiszy, która po podliczeniu niemal 99 proc. głosów oddanych w wyborach uzyskała 138 mandatów w 199-osobowym parlamencie.
Oczekujemy niewielkich zmian na korzyść Tiszy, które mogą nam dać 141 czy 142 mandaty po uzyskaniu pełnych wyników wyborów
— powiedział Magyar, rozpoczynając swoją konferencję prasową w Budapeszcie.
Prezydent nie może czekać na ostatni możliwy termin inauguracji parlamentu, czyli 12 maja, ale musi jak najszybciej zwołać sesję inauguracyjną
— zaapelował Magyar.
Nie możemy marnować czasu. Węgry znajdują się w trudnej sytuacji w wielu kwestiach
— dodał.
Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów TISZA może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier, co daje jej konstytucyjną większość dwóch trzecich. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowy Mi Hazank, który może liczyć na sześć miejsc. W głosowaniu wzięło udział niemal 80 proc. wyborców, czyli prawie 6 mln osób.
Magyar: Węgrzy zagłosowali wczoraj za Europą
Węgrzy zagłosowali wczoraj za Europą - powiedział podczas konferencji prasowej w Budapeszcie lider Tiszy, Peter Magyar. Jego ugrupowanie, według szacunków opublikowanych na podstawie podliczenia 99 proc. głosów, uzyskało 138 mandatów w 199-osobowym parlamencie Węgier.
Niezależnie od tego, jak (rząd Orbana - PAP) próbował oddalić nas od Unii Europejskiej, Węgrzy (…) potwierdzili wczoraj swoje miejsce we Wspólnocie
— powiedział Magyar, przypominając, że tego samego dnia 23 lata temu, 12 kwietnia 2003 r., na Węgrzech przeprowadzono referendum, w którym zdecydowano o przystąpieniu kraju do UE.
Tłumacząc swój wyborczy sukces, przewodniczący Tiszy powiedział, że doprowadziło do niego „spotykanie się z ludźmi”.
W ostatnich latach spędziłem więcej czasu na ulicach i placach Węgier niż we własnym łóżku. Byłem w najmniejszych miastach, spotkałem się z milionami ludzi. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić, by im pomóc
— wyjaśnił.
tkwl/PAP
