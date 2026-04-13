Ursula von der Leyen po wyborach na Węgrzech już atakuje fundamentalną zasadę UE! "Wykorzystajmy ten impet i znieśmy głosowanie jednomyślne"

Ursula von der Leyen / autor: PAP/EPA
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła, że należy wykorzystać impet wynikający z wyniku wyborów parlamentarnych na Węgrzech i zastąpić głosowanie jednomyślne w unijnej polityce zagranicznej głosowaniem większością kwalifikowaną.

Prounijny Peter Magyar ledwie wczoraj wygrał wybory na Węgrzech, a szefowa Komisji Europejskiej już namawia do wykorzystania tego zwycięstwa w mechanizmach polityki zagranicznej UE.

Węgry wracają na europejską ścieżkę. Myślę jednak, że powinniśmy również przyjrzeć się wnioskom wyciągniętym w Unii Europejskiej

— stwierdziła Ursula von der Leyen.

Von der Leyen mówiła o blokadach pomysłów KE, które dzięki mechanizmowi zatwierdzania projektów większością kwalifikowaną, będą dużo łatwiej odrzucane. W efekcie każdy sprzeciw będzie pod kontrolą państw członkowskich o największym wpływie na UE.

Uważam na przykład, że przejście na głosowanie większością kwalifikowaną w polityce zagranicznej to ważny sposób na uniknięcie blokad systemowych, które widzieliśmy w przeszłości.

— oceniała szefowa KE.

Naprawdę powinniśmy wykorzystać ten impet, żeby ruszyć naprzód w tym temacie - powiedziała von der Leyen na konferencji prasowej w Brukseli.

— zachęcała von der Leyen

SC/PAP/wPolityce.pl

