Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła, że należy wykorzystać impet wynikający z wyniku wyborów parlamentarnych na Węgrzech i zastąpić głosowanie jednomyślne w unijnej polityce zagranicznej głosowaniem większością kwalifikowaną.
Von der Leyen wyciąga wnioski z węgierskich wyborów
Prounijny Peter Magyar ledwie wczoraj wygrał wybory na Węgrzech, a szefowa Komisji Europejskiej już namawia do wykorzystania tego zwycięstwa w mechanizmach polityki zagranicznej UE.
Węgry wracają na europejską ścieżkę. Myślę jednak, że powinniśmy również przyjrzeć się wnioskom wyciągniętym w Unii Europejskiej
— stwierdziła Ursula von der Leyen.
Impet po wyborach na Węgrzech
Von der Leyen mówiła o blokadach pomysłów KE, które dzięki mechanizmowi zatwierdzania projektów większością kwalifikowaną, będą dużo łatwiej odrzucane. W efekcie każdy sprzeciw będzie pod kontrolą państw członkowskich o największym wpływie na UE.
Uważam na przykład, że przejście na głosowanie większością kwalifikowaną w polityce zagranicznej to ważny sposób na uniknięcie blokad systemowych, które widzieliśmy w przeszłości.
— oceniała szefowa KE.
Naprawdę powinniśmy wykorzystać ten impet, żeby ruszyć naprzód w tym temacie - powiedziała von der Leyen na konferencji prasowej w Brukseli.
— zachęcała von der Leyen
SC/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757893-szefowa-ke-po-wyborach-na-wegrzech-atakuje-glowna-zasade-ue
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.