Friedrich Merz powiedział, że „z wdzięcznością i ulgą” przyjął jednoznaczny wynik wyborów na Węgrzech. Większość ponad dwóch trzecich mandatów w parlamencie zdobyło ugrupowanie lidera opozycji Petera Magyara. Kanclerz Niemiec wyraził też nadzieję, że zmiana władzy na Węgrzech spowoduje odblokowanie unijnej pożyczki dla Ukrainy. Co z zamrożonymi unijnymi pieniędzmi dla Budapesztu?
Merz: Następstwa tej porażki odczują nie tylko Węgry
Wynik wyborów na Węgrzech pokazał, że nasze demokratyczne społeczeństwa są najwidoczniej bardziej (niż sądziliśmy - PAP) odporne na rosyjską propagandę i inne próby wpływania z zewnątrz na wybory
— powiedział Merz na konferencji prasowej w Berlinie.
Tak duży stopień odporności demokratycznego społeczeństwa to jedna z najlepszych wiadomości z niedzieli
— dodał.
Prawicowy populizm poniósł wczoraj na Węgrzech dotkliwą porażkę, a jej następstwa odczują nie tylko Węgry. Węgry wysyłają bardzo jasny sygnał przeciwko prawicowemu populizmowi na całym świecie. To był dobry dzień
— oświadczył szef niemieckiego rządu.
Odmrażane unijne pieniądze
Kanclerz Niemiec wyraził nadzieję, że zmiana władzy na Węgrzech spowoduje odblokowanie unijnej pożyczki dla Ukrainy. Przyznana przez UE pomoc w wysokości 90 mld euro była dotychczas blokowana przez węgierski rząd.
Jednak Friedrich Merz nie odniósł się na razie do informacji o blokadzie przez KE pożyczki dla Węgier z programu SAFE.
Pod koniec lutego Politico poinformowało, że konflikt między Węgrami a Unią oraz blokada pożyczki dla Ukrainy przez Budapeszt, może mieć inną przyczynę, niż oficjalnie wskazywano. Według nieoficjalnych informacji magazynu powodem kryzysu miał być szantaż Komisji Europejskiej.
KE miała celowo „opóźniać” wypłatę pierwszej transzy w wysokości 2,4 miliarda euro z funduszy programu SAFE, o którą Węgry się starały. Komisja, według informatorów Politico, miała w ten sposób wywierać presję na Budapeszt. Najpewniej pod przegranej rządów Orbana m.in. te pieniądze zostaną odblokowane.
Zwycięzca wczorajszych wyborów Peter Magyar zdążył już też zapowiedzieć „odmrożenie funduszy unijnych” zamrożonych w wyniku sporu między Brukselą a Viktorem Orbanem o praworządność.
SC/PAP/wPolityce.pl
