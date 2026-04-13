Premier Czech Andrej Babisz pogratulował liderowi węgierskiej opozycji Peterowi Magyarowi wygranej w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Ocenił, że lider partii TISZA budzi wielkie oczekiwania i nadzieje, oraz zapowiedział konstruktywną współpracę z przyszłym rządem w Budapeszcie.
Gratuluję Peterowi Magyarowi zwycięstwa w wyborach. Stawienie czoła tak silnemu przeciwnikowi, jakim jest (urzędujący premier Węgier - PAP) Viktor Orban, nigdy nie było łatwe, a mimo to zdobył on zaufanie większości Węgrów i budzi wielkie oczekiwania i nadzieje. Nie może zawieść
— napisał przewodniczący partii ANO na portalu X.
Szanuję wynik wyborów i cieszę się na naszą współpracę, ponieważ stosunki między Węgrami a Czechami są ściśle powiązane, a ja zawsze będę konstruktywnie współpracował z tym, kogo wskażą wyborcy
– zadeklarował.
Babisz jest sojusznikiem politycznym Orbana. Partie obu polityków, ANO i Fidesz, w Parlamencie Europejskim wchodzą w skład skrajnie prawicowej frakcji Patrioci dla Europy. Przed wyborami na Węgrzech Babisz poparł Orbana.
Deklaracja Roberta Fico
Premier Słowacji Robert Fico oświadczył, że jest gotowy do „intensywnej współpracy” z liderem partii TISZA Peterem Magyarem i pogratulował mu zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Słowacji zależy na przyjaznych relacjach z Węgrami, w tym na dalszej współpracy w kwestii energii - dodał.
Z pełnym szacunkiem przyjmuję do wiadomości decyzję obywateli Węgier we wczorajszych wyborach parlamentarnych i jestem gotowy do intensywnej współpracy z nowym premierem Węgier, któremu gratuluję wyniku wyborów
– napisał w poniedziałek Fico* na portalach społecznościowych.
Jak dodał, cele słowackiego rządu pozostają niezmienne.
Zależy nam na przyjaznych i wzajemnie korzystnych stosunkach z Węgrami oraz na ponadstandardowej pozycji mniejszości narodowych mieszkających na terytoriach naszych krajów
– podkreślił słowacki premier.
Ponadto zaznaczył, że Słowacja pragnie ożywienia Grupy Wyszehradzkiej, tworzonej przez Słowację, Węgry, Czechy i Polskę; od lipca Bratysława będzie przewodniczyć temu formatowi.
Szef słowackiego rządu zadeklarował również chęć kontynuowania współpracy z Węgrami dla realizacji interesów energetycznych.
Wierzę, że Słowacja i Węgry, a także cała Europa Środkowa, nadal są bardzo zainteresowane ponownym uruchomieniem rurociągu Przyjaźń
— zaznaczył.
W osobnym wpisie Fico podziękował za współpracę urzędującemu premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi, którego partia Fidesz została odsunięta od władzy po 16 latach rządów.
W atmosferze wzajemnego szacunku włożyliśmy ogromną ilość energii w budowanie dobrych stosunków słowacko-węgierskich, które nigdy nie były na tak wysokim poziomie jak w tym okresie. Jego (Orbana - PAP) determinacja (w działaniu na rzecz - PAP) ochrony suwerenności i interesów narodowych była i zawsze będzie dla mnie wielkim wzorem
— dodał słowacki premier.
Według wyników obliczonych na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów na Węgrzech partia TISZA Petera Magyara może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która może liczyć na sześć miejsc. Wynik Tiszy daje jej większość niezbędną do zmiany konstytucji oraz ustaw przyjętych przez kolejne rządy Orbana. Orban pogratulował już zwycięstwa rywalowi.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757861-praga-i-bratyslawa-reaguja-na-wynik-wyborow-na-wegrzech
