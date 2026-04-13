Zwycięstwo partii Tisza Petera Magyara na Węgrzech spotkało się m.in. z reakcją Donalda Tuska. Do sprawy odniósł się też Barack Obama. Były prezydent Stanów Zjednoczonych pisze o „zwycięstwie demokracji” i przypomina o wyborach w Polsce w 2023 roku.
Zwycięstwo opozycji na Węgrzech wczoraj, podobnie jak polskie wybory w 2023 roku, jest zwycięstwem demokracji – nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Przede wszystkim jest to świadectwo odporności i determinacji narodu węgierskiego – oraz przypomnienie dla nas wszystkich, by nieustannie dążyć do sprawiedliwości, równości i praworządności
– czytamy.
Wynik wyborów na Węgrzech
Jak wynika ze wstępnych danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu niemal 99 proc. głosów opozycyjna partia Petera Magyara, Tisza, może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie.
Oznacza to, że Tisza może mieć większość niezbędną do zmiany konstytucji oraz ustaw przyjętych przez rząd Orbana w ciągu ostatnich 16 lat rządów.
