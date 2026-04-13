Trwa 1510. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r.
10:14. MSZ Ukrainy wycofało zalecenie dotyczące unikania podróży na Węgry
Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy wycofało wcześniejsze zalecenia dla swoich obywateli, dotyczące unikania podróży na Węgry; decyzja resortu ma związek z niedzielnymi wyborami parlamentarnymi i na Węgrzech i zakończeniem kampanii wyborczej w tym kraju – poinformował w poniedziałek szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.
09:16. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 960 żołnierzy (łącznie 1 312 140 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony na podstawie danych Sztabu Generalnego.
07:35. Ekspert: Kłamstwo katyńskie ma umacniać pozycję Putina i uzasadniać wojnę w Ukrainie
Zakłamywanie zbrodni katyńskiej służy umacnianiu pozycji Putina i jego ludzi oraz uzasadnianiu wojny w Ukrainie. Nie jest zjawiskiem nowym, ale zmieniają się metody – wskazuje dr Jerzy Rohoziński z Instytutu Pileckiego, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z Rosją i ZSRR.
Od 2020 roku przed obchodami Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa prawie co roku ujawnia kolejne „dowody” na to, że masowych mordów prawie 22 tys. Polaków na Smoleńszczyźnie wiosną 1940 r. nie dokonali Sowieci, lecz hitlerowcy. W sukurs rosyjskim służbom idą prokremlowskie media nagłaśniające te rewelacje, a także deputowani do Dumy Państwowej zabiegający o uchylenie rezolucji z 2010 r. stwierdzającej, że mordy katyńskie były zbrodnią stalinizmu.
Jak w rozmowie z PAP podkreślił specjalizujący się w zagadnieniach związanych z Rosją i ZSRR dr Jerzy Rohoziński z Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, zakłamywanie Katynia przez stronę rosyjską nie jest zjawiskiem nowym. Mamy z nim do czynienia od bardzo dawna, zmieniają się tylko metody. Jak zaznaczył, wyjątek od tej reguły stanowił tylko okres lat 90., w którym zaczęła przebijać się prawda.
06:43. Wielkanocne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą dobiegło końca
Zawieszenie broni, ogłoszone przez Rosję na czas prawosławnej Wielkanocy, wygasło 12 kwietnia o północy. Obie strony oskarżają się , że w ciągu 32 godzin obowiązywania rozejmu był on wielokrotnie naruszany.
Siły rosyjskie prawie 2,3 tys. razy naruszały zawieszenia broni - poinformował w niedzielę rano ukraiński Sztab Generalny, dodając, że nie odnotowano rosyjskich ataków przy użyciu rakiet, bomb kierowanych i dronów typu Shahed.
Ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej z kolei zarzuciło wojskom ukraińskim, że to one od momentu wejścia w życie zawieszenia broni do godz. 8.00 czasu moskiewskiego (7.00 czasu polskiego) w niedzielę dokonały około 2 tys. jego naruszeń. O przypadkach ataków przez ukraińskie drony informowali, między innymi, gubernatorzy rosyjskich obwodów kurskiego i biełgorodzkiego.
