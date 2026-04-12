Węgry wybrały Europę; kraj ten powraca na swoją europejską ścieżkę - napisała na X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wpis na tym samym portalu zamieścił również prezydent Francji Emmanuel Macron, który zdążył już porozmawiać z liderem zwycięskiej partii. Według częściowych wyników wyborów opozycyjna partia Tisza idzie po zwycięstwo w wyborach parlamentarnych.
„Europa zawsze wybierała Węgry”
Szefowa KE podkreśliła, że „Europa zawsze wybierała Węgry” i dodała, że po wyborach Budapeszt nie tylko powraca na europejską ścieżkę, ale też UE staje się dzięki temu silniejsza.
Wcześniej tego wieczoru, kiedy tylko pojawiły się częściowe wyniki, wskazujące na zwycięstwo partii Tisza Petera Magyara, von der Leyen napisała na X, że „dzisiejszego wieczoru serce Europy bije na Węgrzech mocniej”.
Telefon z Paryża
Prezydent Francji Emmanuel Macron pogratulował zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech Peterowi Magyarowi, którego partia - Tisza - według niepełnych wyników wygrała wybory.
O rozmowie z Magyarem francuski prezydent poinformował w komentarzu na platformie X. Napisał, że Francja „przyjmuje z zadowoleniem przywiązanie narodu węgierskiego do wartości Unii Europejskiej i do Węgier w Europie”.
Wezwał, by wspólnie czynić postępy „ku Europie bardziej suwerennej, na rzecz bezpieczeństwa naszego kontynentu i naszej demokracji”.
Gratulacje z Berlina.
Wpis z gratulacjami na platformie X zamieścił również kanclerz Niemiec Fredrich Merz.
Węgierski naród zdecydował. Serdeczne gratulacje z powodu waszego sukcesu wyborczego. Z niecierpliwością oczekuję współpracy z Panem. Połączmy siły dla silnej, bezpiecznej i, co najważniejsze, zjednoczonej Europy
— napisał.
Orban pogodzony z wynikiem wyborów
Sam Viktor Orban powiedział, że już złożył gratulacje Magyarowi oraz oświadczył w niedzielę wieczorem, że wyniki wyborów parlamentarnych są klarowne i bolesne dla jego partii.
Po przeliczeniu 60 proc. głosów partia Magyara może liczyć na 136 miejsc w 199-osobowym parlamencie.
kk/PAP
