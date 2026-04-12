Węgry wybrały Europę; kraj ten powraca na swoją europejską ścieżkę - napisała na X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wpis na tym samym portalu zamieścił również prezydent Francji Emmanuel Macron, który zdążył już porozmawiać z liderem zwycięskiej partii. Ale nie tylko ta dwójka pogratulowała partii Petera Magyar. Według częściowych wyników wyborów opozycyjna partia Tisza idzie po zwycięstwo w wyborach parlamentarnych.
„Europa zawsze wybierała Węgry”
Szefowa KE podkreśliła, że „Europa zawsze wybierała Węgry” i dodała, że po wyborach Budapeszt nie tylko powraca na europejską ścieżkę, ale też UE staje się dzięki temu silniejsza.
Wcześniej tego wieczoru, kiedy tylko pojawiły się częściowe wyniki, wskazujące na zwycięstwo partii Tisza Petera Magyara, von der Leyen napisała na X, że „dzisiejszego wieczoru serce Europy bije na Węgrzech mocniej”.
Telefon z Paryża
Prezydent Francji Emmanuel Macron pogratulował zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech Peterowi Magyarowi, którego partia - Tisza - według niepełnych wyników wygrała wybory.
O rozmowie z Magyarem francuski prezydent poinformował w komentarzu na platformie X. Napisał, że Francja „przyjmuje z zadowoleniem przywiązanie narodu węgierskiego do wartości Unii Europejskiej i do Węgier w Europie”.
Wezwał, by wspólnie czynić postępy „ku Europie bardziej suwerennej, na rzecz bezpieczeństwa naszego kontynentu i naszej demokracji”.
Gratulacje z Berlina.
Wpis z gratulacjami na platformie X zamieścił również kanclerz Niemiec Fredrich Merz.
Węgierski naród zdecydował. Serdeczne gratulacje z powodu waszego sukcesu wyborczego. Z niecierpliwością oczekuję współpracy z Panem. Połączmy siły dla silnej, bezpiecznej i, co najważniejsze, zjednoczonej Europy
— napisał.
„Dzisiaj zwyciężyła Europa”
W niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech wygrała Europa i wartości europejskie – oświadczył premier Hiszpanii Pedro Sanchez, gratulując zwycięskiemu ugrupowaniu Tisza Petera Magyara.
Dzisiaj zwyciężyła Europa i europejskie wartości. Gratulacje dla wszystkich obywateli Węgier z okazji tych historycznych wyborów
— napisał Sanchez na platformie X, wyrażając nadzieję na współpracę z Magyarem „na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich Europejczyków”.
Będziemy współpracować z nowym rządem na rzecz silnej i zjednoczonej Unii Europejskiej, opartej na jej demokratycznych wartościach
— dodał szef hiszpańskiej dyplomacji Jose Manuel Albares.
Socjalistyczny rząd Hiszpanii w wielu kwestiach zajmował stanowisko odmienne od rządu Viktora Orbana, m.in. co do wojny na Ukrainie czy integracji europejskiej. Sanchez jest zagorzałym przeciwnikiem prawicowej hiszpańskiej partii Vox, z którą w sojuszu pozostaje Fidesz Orbana.
„Początek nowego rozdziału”
Zwycięstwo opozycyjnej partii Tisza w wyborach parlamentarnych na Węgrzech, to początek nowego rozdziału w historii tego kraju – oznajmił w niedzielę premier Szwecji Ulf Kristersson.
Gratulacje dla Petera Magyara w związku ze zwycięstwem Tiszy (…). Z niecierpliwością oczekuję współpracy z Państwem, jako sojusznikami i członkami UE
— podkreślił Kristersson na platformie X.
„Demokracja to coś więcej niż wybory”
Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere pogratulował w niedzielę Peterowi Magyarowi zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech, podkreślając, że „demokracja to coś więcej niż wybory”. Według wstępnych wyników opozycyjna Tisza prowadzi, zdobywając większość konstytucyjną.
Serdeczne gratulacje dla Petera Magyara i Węgier. Demokracja to coś więcej niż wybory. To wolne media, niezależne sądy i silne społeczeństwo obywatelskie
— napisał Stoere na platformie X.
Dodał, że Węgry mają teraz szansę odbudować zaufanie i współpracę w Europie.
„Jesteśmy gotowi spotkać się”
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował Peterowi Magyarowi, przywódcy opozycyjnej partii Tisza, zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech i podkreślił, że ma to wielkie znaczenie, gdy w polityce wygrywa „postawa konstruktywna”.
Jesteśmy gotowi spotkać się i podjąć wspólną, konstruktywną pracę dla naszych dwóch narodów i na rzecz pokoju, bezpieczeństwa stabilności w Europie
— napisał Zełenski na Telegramie.
Orban pogodzony z wynikiem wyborów
Sam Viktor Orban powiedział, że już złożył gratulacje Magyarowi oraz oświadczył w niedzielę wieczorem, że wyniki wyborów parlamentarnych są klarowne i bolesne dla jego partii.
Po przeliczeniu 60 proc. głosów partia Magyara może liczyć na 136 miejsc w 199-osobowym parlamencie.
kk/PAP
