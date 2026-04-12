Kto wygra wybory na Węgrzech? Frekwencja na godz. 15 wyniosła 66,01 proc. Zamknięcie lokali wyborczych o godz. 19

Mieszkanka ubrana w strój ludowy przygotowuje się do oddania głosu w lokalu wyborczym podczas wyborów powszechnych w Rimóc na Węgrzech. / autor: PAP/EPA/Peter Komka
Mieszkanka ubrana w strój ludowy przygotowuje się do oddania głosu w lokalu wyborczym podczas wyborów powszechnych w Rimóc na Węgrzech. / autor: PAP/EPA/Peter Komka

Frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech według stanu z godz. 15 wyniosła 66,01 proc. - wynika z najnowszych danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI). W poprzednich wyborach w 2022 roku końcowa frekwencja wyniosła 69,59 proc.

NVI poinformowało, że w wyborach wzięło już udział 4 968 713 osób. Wynik 66,01 proc. o godz. 15. jest wyższy od wyników końcowych z 1990 r. (65,11 proc.), 2010 r. (64,02 proc.) i 2014 r. (61,24 proc.).

Liczba osób zarejestrowanych w wyborach wynosi 7 527 742 - podało NVI. W tym roku do wyborów zarejestrowała się najwyższa jak dotąd liczba osób chcących głosować w zagranicznych przedstawicielstwach — ponad 90 tys. Również liczba wyborców głosujących korespondencyjnie ustanowiła rekord - prawie 224 tys.

Węgrzy oddają dwa głosy

Węgrzy wybierają w niedzielę 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Każdy uprawniony do tego obywatel Węgier głosujący w kraju ma prawo oddać dwa głosy: jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę partyjną lub narodowościową w przypadku osób należących do jednej z zarejestrowanych na Węgrzech mniejszości. Wyborcy przebywający poza krajem oddają jeden głos, wyłącznie na listę ogólnokrajową.

Swoje głosy oddali już m.in. premier Viktor Orban, przewodniczący opozycyjnej Tiszy Peter Magyar oraz prezydent Tamas Sulyok.

Liczenie głosów rozpocznie się natychmiast po zamknięciu lokali o godz. 19, dlatego wstępne wyniki – wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów – powinny zostać opublikowane ok. godz. 20.

koal/PAP

