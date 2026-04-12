Niemiecka partia AfD planuje reaktywować prowadzące do Rosji po dnie Bałtyku gazociągi Nord Stream, które w 2022 roku zostały poważnie uszkodzone w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych. Zostało to zapisane w programie klubu poselskiego AfD.
Będziemy dalej dywersyfikować dostawy gazu i ropy w interesie Niemiec, unikać nowych zależności importowych oraz umożliwimy uruchomienie istniejących szlaków dostawczych, takich jak gazociąg Nord Stream
— napisano w dokumencie programowym AfD.
Ponadto niemiecka prawicowa partia chce reaktywować energię jądrową, jednocześnie odrzucając odejście od węgla i gazu.
AfD zamierza również zlikwidować dotację dla energii słonecznej i wiatrowej.
tkwl/dw.com
