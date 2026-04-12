AfD zamierza reaktywować gazociągi prowadzące do Rosji Nord Stream! Zapisano to w dokumencie programowym partii

autor: Wikimedia Commons/Pjotr Mahhonin/CC BY-SA 4.0

Niemiecka partia AfD planuje reaktywować prowadzące do Rosji po dnie Bałtyku gazociągi Nord Stream, które w 2022 roku zostały poważnie uszkodzone w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych. Zostało to zapisane w programie klubu poselskiego AfD.

Będziemy dalej dywersyfikować dostawy gazu i ropy w interesie Niemiec, unikać nowych zależności importowych oraz umożliwimy uruchomienie istniejących szlaków dostawczych, takich jak gazociąg Nord Stream

— napisano w dokumencie programowym AfD.

Ponadto niemiecka prawicowa partia chce reaktywować energię jądrową, jednocześnie odrzucając odejście od węgla i gazu.

AfD zamierza również zlikwidować dotację dla energii słonecznej i wiatrowej.

Czytaj także

tkwl/dw.com

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

